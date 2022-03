Działo elektromagnetyczne w obronie przeciwrakietowej? Przetestowano railguny z hipersonicznymi pociskami przechwytującymi

Firma General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS) poinformowała 10 marca o zakończeniu nowej fazy eksperymentów w praktyce, które tym razem miały wykazać, czy działo elektromagnetyczne w obronie przeciwrakietowej ma sens. W ramach tych sprawdzianów przetestowano bowiem 32-megadżulowe railguny z hipersonicznymi pociskami przechwytującymi.

Najnowsze testy railgunów wykazały czy działo elektromagnetyczne do wystrzeliwania pocisków przechwytujących ma sens

Seria testów została przeprowadzona we współpracy firmy GA-EMS razem z Marynarką Wojenną i Armią USA, bo zaangażowały zarówno DEVCOM-AC, jak i NSWC-DD. Trudno jednak się temu dziwić, bo testy są częścią realizowanego przez GA-EMS kontraktu, na mocy którego firma musiała wyprodukować i dostarczyć nowe rodzaje pocisków. Te objęły zarówno systemy uruchamiania sterowania, jak i elektronikę naprowadzania zgodne z obecną wersją 32-megadżulowego railguna.

W pierwszej serii testów nowe pociski zostały wystrzelone przy użyciu systemu Marynarki Wojennej USA w White Sands Missile Range w Nowym Meksyku. W drugiej zaś identyczny projekt pocisku został wystrzelony przy użyciu tradycyjnego 120-milimetrowego działa prochowego na poligonie Dugway Proving Ground armii USA w Utah.

Według ogłoszenia firmy, pociski wystrzelone z działa elektromagnetycznego osiągnęły rekordowe prędkości hipersoniczne i bez względu na rodzaj działa „zademonstrowały swoje możliwości sterowania w locie”. Z tego co wiadomo, te pociski zostały wyposażone w zintegrowaną elektronikę naprowadzającą, odporną na działanie broni, co pomogło ocenić ich zdolność do podtrzymywania łącza danych i kontroli trajektorii przy dużych siłach, prędkościach hipersonicznych i w środowisku elektromagnetycznym.

Innymi słowy, GA-EMS udało się stworzyć pociski, które w przyszłości mogłyby być wykorzystywane w systemach obrony powietrznej i przeciwrakietowej, uderzając w zagrażające obrońcom cele (pociski, myśliwce, śmigłowce czy drony) z hipersonicznymi prędkościami.

Działa elektromagnetyczne – czym dokładnie są?

Czym dokładnie są działa elektromagnetyczne zwane też kinetycznymi, czy w dziełach kultury po prostu railgunami? W uproszczeniu w nich pociski są wystrzeliwane nie za sprawą ciśnienia wygenerowanego przez ładunek wybuchowy w lufie, a elektryczności i magnetyzmu. To one nadają specjalnemu pociskowi pęd wzdłuż lufy składającej się z wielu szyn aż do opuszczenia jej przez pocisk. Jak czytamy na Wikipedii:

