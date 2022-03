Co ma wspólnego zakup myśliwców F-35 przez Niemcy z bronią jądrową?

Na początku tygodnia dowiedzieliśmy się, że Niemcy mają w planach zakup myśliwców F-35, czyli dzieł amerykańskiej firmy Lockheed Martin. Chociaż pozornie tego typu nabycie nie powinno mieć wiele wspólnego z bronią jądrową, to fakt, że w Luftwaffe zastąpią one odrzutowe myśliwce bombowe Tornado, mówi samo za siebie.

Zaskakujący zwrot akcji w kwestii zakupu myśliwców F-35 dokonany przez Niemcy wywołał sporo medialnego szumu

Decyzja o zakupie 35 myśliwców F-35 do Luftwaffe została podjęta w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, które całkowicie zmieniły podejście wielu państw co do sektora wojskowego. Niemcy chcą tym zakupem wyeliminować poważne luki w swoim arsenale, co będzie kosztować państwo około 100 miliardów euro. Jak możecie się domyślać, ta decyzja nie spodobała się wszystkim i to głównie dlatego, że Niemcy pozostają zaangażowanym uczestnikiem FCAS (Future Combat Air System).

W ramach tego europejskiego programu powstaje myśliwiec szóstej generacji, ale związany z nim program dręczą coraz większe opóźnienia przez to, że firma Dassault i Airbus Defense and Space, nie jest w stanie osiągnąć porozumienia co do warunków umowy. Nie było to przeszkodą dla dyrektora generalnego Dassault, który w sposób lekceważący wypowiedział się na temat zakupu F-35 przez Niemcy. Decyzja ma jednak również swoich zwolenników.

Na agresję Putina jest tylko jedna odpowiedź: jedność w ramach NATO i wiarygodny środek odstraszania. Właśnie dlatego nie ma alternatywy dla decyzji na korzyść F-35. Dzięki F-35 i dalszemu rozwojowi Eurofightera w zakresie walki elektronicznej Luftwaffe jest bardzo dobrze przygotowana na przyszłość, – powiedział szef sztabu Sił Powietrznych gen. Ingo Gerhartz.

Obecnie Luftwaffe posiada tylko jeden samolot, który może zrzucić grawitacyjne bomby jądrowe B61. Jest nim wspomniany na początku, ewidentnie wysłużony już myśliwiec bombowy Tornado, który pełni służbę od lat 80. ubiegłego wieku. Plan obejmuje jego wycofanie w latach 2025-2030, co bez decyzji co do zakupu F-35 pozostawiłyby Niemcy bez dostępu do sprzętu, mogącego zająć się zrzuceniem bomb atomowych.

Warto tutaj wspomnieć, że w bazie lotniczej Büchel w Niemczech, a także w bazach w niektórych innych krajach NATO, ciągle znajduje się amerykańska broń jądrowa, którą władze USA mogą udostępnić m.in. niemieckim siłom do użycia w sytuacji kryzysowej. Gdy ta nastanie, Luftwaffe w przyszłości wykorzysta właśnie zmodyfikowane do przenoszenia tych bomb myśliwce F-35.