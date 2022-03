Czym są PPZR Piorun? W nasze rodzime zestawy rakiet przeciwlotniczych uwierzyło nawet USA

Od 24 lutego praktycznie każdego dnia słyszymy w wiadomościach o „polskich Piorunach”. Nie chodzi tutaj o to, że nasi naukowcy nie zawładnęli wprawdzie potęgą przyrody i przekazali tę wiedzę tajemną broniącej się Ukrainie, ale o dzieło polskich inżynierów, którego produkcję realizuje firma Mesko. Wszystko rozbija się o zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun, które dostarczyliśmy w ręce ukraińskiego wojska i sprzedamy nawet Stanom Zjednoczonym.

Historia PPZR Piorun rozpoczęła się po rozpadzie ZSRR. Jego pierwotną wersją były PPZR Grom

Kiedy wspominamy o PPZR Piorun, nie sposób nie wspomnieć o ich historii, która sięga starszych przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Grom. Pomysł i zapotrzebowanie na nie narodziły się po rozpadzie ZSRR i po tym, jak rodzima produkcja poradzieckich zestawów Igła-1 została bezpowrotnie wstrzymana. Te PPZR miały zwiększyć przeciwlotnicze możliwości polskich żołnierzy, gwarantując lepsze pociski w praktycznie każdym szczególe. Kiedy plany legły w gruzach, a ilość zakupionych zestawów była niewystarczająca, polski przemysł zbrojeniowy stanął przed wyzwaniem.

Przez to właśnie już na początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczęto prace nad całkowicie polskim PPZR, a odpowiadała za to firma Mesko, która z uzbrojeniem tego typu miała wiele do czynienia. Nie bez powodu, bo to właśnie ona odpowiadała za produkcję poradzieckich Strzał-2M w latach 70. i miała wprowadzić na linie produkcyjne zestawy Igła-1, dlatego wykorzystała zebrane w ciągu kilkunastu lat doświadczenie nad czymś zupełnie nowej klasy.

Co ciekawe, prace nad polskim PPZR nie trwały zbyt długo, bo zakończono je już pod koniec 1992 roku po zaangażowaniu kilku krajowych placówek naukowo-badawczych. Te wspólnie współpracowały nad programem Nowoczesne technologie systemu obrony przeciwlotniczej Grom, który finalnie został przekuty na produkowaną w ZM Mesko od 1995 roku pierwszą wersję zestawów GROM-1.

Było jej zdecydowanie daleko do ideału, ale już w 1996 roku PPZR GROM-1 trafił na wyposażenie wojska. Nie był jednak w pełni polskim dziełem, bo wykorzystywał np. zmodyfikowany układ naprowadzania z poradzieckiego zestawu, dlatego do początku XXI wieku inżynierowie realizowali pracę nad uczynieniem z GROMów prawdziwie polskiego sprzętu wojskowego. To na szczęście się udało, bo w 2000 roku spółka Telesystem-Mesko rozpoczęła produkcję nowych głowic samonaprowadzających Groma, które po 2 latach trafiły do Wojska Polskiego.

W praktyce PPZR Grom składają się z jednorazowej wyrzutni rurowej i jednostopniowego pocisku rakietowego uzupełnionego systemem naprowadzania na podczerwień. Mowa więc o tym, który wyszukuje źródło ciepła, czyli w domyśle silniki i wyloty spalin latających samolotów lub helikopterów. Wspiera możliwość montażu celownika termowizyjnego, a wystrzelenie z niego można zrealizować albo „z ramienia”, albo armaty przeciwlotniczej. Specyfikacja? Ta prezentowała się następująco (via Wikipedia):

Obsługa 1 żołnierz Masa zestawu 16,5 kg Masa pocisku 10,5 kg Masa głowicy bojowej 1,35 kg Długość pocisku 1686 mm Prędkość lotu celu:

– oddalającego się

– zbliżającego się

>400 m/s

360 m/s Prawdopodobieństwo zniszczenia celu (myśliwiec odrzutowy)

pojedynczą rakietą z tylnej półsfery:

– bez zakłóceń

– z zakłóceniami



>0,6

0,5 Zasięg rażenia celów 500-5500 m Wysokość rażenia celów 10-3500 m Czas przejścia z poł. marszowego do bojowego maks. 15 s Czas samodestrukcji 14-17.5s System naprowadzania podczerwień

Czym są zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun zwane też GROM-M?

Po opracowaniu w pełni polskiej wersji PPZR Grom, Mesko nie miało zamiaru pozostawiać tego zestawu, aby źle się zestarzał. Stąd wieloletnia praca nad jego dalszą modernizacją i rozwijaniem możliwości, która w latach 2010-2015 zakończyła się tak dogłębnymi zmianami, że Mesko zaprezentowało PPZR o nazwie Piorun, których drugą nazwą jest właśnie GROM-M, nawiązujący do przeszłości.

Obsługa 1 osoba Masa zestawu 16,5 kg Masa pocisku 10,5 kg Masa głowicy bojowej 1,82 kg Długość pocisku rakietowego 1596 mm Średnica pocisku rakietowego 72 mm Prędkość maksymalna pocisku 660 m/s Maksymalna prędkość rażonych celów:

– na kursie spotkaniowym

– kursie pościgowym

400 m/s

320 m/s Zasięg rażenia celów 400–6500 m Wysokość rażenia celów 10–4000 m System naprowadzania podczerwień wat.edu.pl

Pierwsze zamówienie na niego przez Ministerstwo Obrony Narodowej podpisano w 2016 roku i dotyczyło 420 wyrzutni oraz 1300 rakiet, a po małym opóźnieniu spowodowanym problemami z układem napędowym, Wojsko Polskie otrzymało do nich dostęp w 2019 roku. Powyżej możecie podejrzeć szczegóły specyfikacji, którą warto porównać z możliwościami oryginału, a jeśli idzie o samo zastosowanie, to obok wyposażenia oddziałów, PPZR Piorun jest też częścią zestawów przeciwlotniczych Poprad i PSR-A Pilica.

Co więc zmieniło się w PPZR Piorun względem PPZR Grom? To, co zdecydowanie najważniejsze, czyli sam zasięg i pułap lotu pocisku oraz jego skuteczność w niszczeniu celu. Nowsze pocisku skrócono i choć zachowano ich oryginalną wagę rzędu 10,5 kg, to zdołano zwiększyć masę samej głowicy bojowej do 1,82 kg (wzrost o 0,47 kg), w której mieszanką wybuchową jest proszek aluminiowy i oktogen.

Mimo tej samej wagi, znacząco ulepszono jej możliwości. Zwiększono czułość systemu naprowadzania na źródło ciepła za sprawą czterokrotnie bardziej czułej fotodiody i zadbano o wyższą odporność na zakłócenia. Na dodatek zastosowano zapalnik zbliżeniowy, dzięki któremu Piorun lepiej radzi sobie z mniejszymi celami (np. UAV).

Po stronie przeciwdziałania zakłóceniom zadbano o zoptymalizowanie pasm detekcyjnych, wykorzystanie nowych zakresów widmowych w podczerwieni, selekcji kinematycznej i zwiększenie wydajności pracy układów odpowiadających za sygnał. Dodatkowo do chłodzenia detektora głowicy samonaprowadzającej wykorzystano argon, a stabilność w locie poprawiono żyroskopem laserowym.

– Zestawy rakietowe #Grom i #Piorun stanowią dla naszej Spółki ważny element core-businesu. Obydwa produkty posiadają swoje wersje eksportowe, a zainteresowanie ze strony potencjalnych klientów zagranicznych gwałtownie rośnie – mówi prezes @PGZ_MESKO_SA Elżbieta Śreniawska. #pgz https://t.co/rDDu2qTPz8 — Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) February 11, 2022

Dalsze ulepszenia dotknęły mechanizmu startowego, celownika oraz podsystemów mających na celu zwiększyć skuteczność zestawu w nocy. Inżynierowie Mesko dodali też szynę do prostego montażu przyrządów celowniczych oraz system autoryzacji, dlatego finalnie PPZR Piorun stały się lepsze pod każdym względem w porównaniu z PPZR Grom. Świetnym tego potwierdzeniem są nie tylko liczne nagrania i podziękowania z Ukrainy w dobie inwazji rosyjskiej, ale też fakt, że w lutym doszło do podpisania umowy na dostarczenie polskich Piorunów w ręce Departamentu Obrony USA. Będzie to pierwsza umowa eksportowa na te PPZR, ale nie znamy na ten moment jej szczegółów.