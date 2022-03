Nadchodzi Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. TSMC bije Samsunga

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 nie zdążył zagrzać miejsca na rynku, a już zmierza na niego Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Twój flagowy smartfon zaraz nie będzie najmocniejszy na rynku.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ ma zadebiutować w maju. Czy cokolwiek zmieni?

Na początku maja na rynek ma trafić nowy, flagowy układ Qualcommu dla urządzeń mobilnych. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ zastąpi wysłużonego, bo prawie już półrocznego Snapdragona 8 Gen 1. Z takim stażem to w końcu prawdziwy emeryt…

Czym różnią się oba układy? Snapdragon 8 Gen 1 jest produkowany przez Samsunga w 4nm procesie technologicznym. Wariant z Plusem to produkcja TSMC, wykonana w tym samym procesie technologicznym.

Co to oznacza dla użytkownika? Nieco więcej punktów benchmarkach, bo produkcja TSMC ma być wydajniejsza. W codziennym użytkowaniu i tak tego nie zobaczymy. Jak to zwykle bywa w przypadku przejścia na układ z Plusem. Ale w tej sytuacji chodzi o samą produkcję i zmiana jest korzystna dla Qualcommu.

Samsung przegrał z TSMC. Produkcja nowych Snapdragonów mu nie idzie

Główną przyczyną zmiany producenta układów jest stopa zwrotu. Ta w przypadku Samsunga i Snapdragonów 8 Gen 1 wynosi 35%. Oznacza to, że tylko 35% wyprodukowanych układów nadaje się do użytkowania. Pozostałe 65% idzie do kosza. To potężny wynik.

W przypadku TSMC stopa zwrotu to aż 70%, więc różnica jest kolosalna. Dla Qualcommu wybór jest więc oczywisty. TMSC wyprodukuje nie tylko Snapdragon 8 Gen 1+, ale też Snapdragona 8 Gen 2. Tym samym Samsung traci bardzo dużego klienta.

A wracając na moment do Snapdragona 8 Gen 1+, w pierwszej kolejności zobaczymy go w smartfonach Lenovo, Motoroli, OnePlus oraz Xiaomi.