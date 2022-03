Xiaomi szykuje podobno kilka smartfonów wyposażonych w układ Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Pod koniec ubiegłego roku Qualcomm ogłosił swój najnowszy flagowy układ Snapdragon 8 Gen 1, a już coraz częściej słyszymy o jego ulepszonej wersji, zwłaszcza w kontekście smartfonów, które mają ponoć zostać w niego wyposażone. Dziś temat znów powraca, bo dowiedzieliśmy się, że Xiaomi szykuje przynajmniej trzy modele napędzane przez układ Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma zostać wyprodukowany w 4 nm procesie technologicznym TSMC i spodziewamy się, że dzięki temu wiele niedociągnięć, które przyniósł obecny flagowy układ, zostanie rozwiązanych. Mówi się, że będzie korzystał z architektury „1+3+4”, czyli składać się ma z jednego bardzo dużego rdzenia Cortex X2, trzech dużych rdzeni Cortex A710 i czterech małych rdzeni Cortex A510.

Na razie jednak, sam procesor najczęściej pojawia się w przeciekach dotyczących nie jego możliwości, a specyfikacji konkretnych smartfonów, które mają z niego korzystać. Takimi modelami są chociażby Motorola Frontier i Xiaomi 12 Ultra.

O tym, że Xiaomi ma zamiar wypuścić smartfon z ulepszonym Snapdragonem słyszymy już od jakiegoś czasu

To właśnie ten układ, wedle plotek, ma znaleźć się na pokładzie długo wyczekiwanego Xiaomi 12 Ultra, na którego premierę czekamy z niecierpliwością. Jeśli okaże się to prawdą, będzie to najbardziej wydajny pod względem mocy obliczeniowej model w portfolio producenta. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że smartfon ma zadebiutować w maju, jednak jeśli faktycznie będzie napędzany tym układem, to jego premiera będzie musiała odbyć się później, bo źródła wskazują na premierę w drugim kwartale tego roku.

Tymczasem dowiedzieliśmy się, że model Ultra nie jest jedynym smartfonem z ulepszonym Snapdragonem, który Xiaomi planuje wypuścić w tym roku. Jak podaje znany leakster Digital Chat Station, w przygotowaniu są trzy takie modele, które dodatkowo mają charakteryzować się wyświetlaczami o rozdzielczości 2K. Które to mogą być urządzenia? Oprócz Xiaomi 12 Ultra spodziewamy się, że także nowy członek rodziny Xiaomi MIX także będzie napędzany przez SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Trzecim może być jakiś flagowiec Redmi, choć oczywiście są to jedynie przypuszczenia.