Zaledwie dwa dni temu pisaliśmy Wam o problemach, jakie ze swoimi telefonami mają posiadacze Galaxy A52s, a dziś pojawiają się podobne informacje, tym razem dotyczące Galaxy S22 Ultra, czyli najnowszego flagowca producenta. Ich przyczyną nie jest jednak aktualizacja OneUI tylko… właściwie nie wiadomo co.

W lutym Samsung wprowadził na rynek swoją najnowszą flagową serię – Galaxy S22 na czele której stoi model Ultra. Urządzenie z najwyższej półki, oferujące topową wydajność, świetny aparat, a także obsługę rysika S Pen. Recenzje tego smartfona również są pełne zachwytów, choć okazuje się, że normalni użytkownicy aż tak zachwyceni już nie są, w końcu od telefonu za prawie 6 tysięcy złotych (w najsłabszym wariancie) oczekuje się naprawdę wiele i to nie tylko w kwestii oferowanych funkcji czy innowacji, a przede wszystkim niezawodności. Tymczasem na to właśnie, po raz kolejny, zaczynają narzekać posiadacze Galaxy S22 Ultra. Wcześniej pojawiały się informacje o problemach z wyświetlaczem i ograniczeniem wydajności aplikacji.

Tym razem chodzi o nawigację satelitarną w Galaxy S22 Ultra. Ta… zwyczajnie nie działa

Na forach pomocy Samsunga zaczęły pojawiać się zgłoszenia od użytkowników tego modelu dotyczące braku sygnału GPS podczas korzystania z Map Google czy Waze. Sygnał, nawet jeśli jest podczas uruchomienia aplikacji, to często dochodzi do jego utraty, a lokalizacja nie jest wskazywana. Posiadacze Galaxy S22 Ultra próbują radzić sobie z tym samemu, resetując smartfon czy funkcję A-GPS lub kalibrując kompas. Są to jednak środki doraźne i nie likwidują problemu, bo ten powraca najpóźniej po kilku godzinach.

Moderatorzy forum pomocy potwierdzili istnienie takiego problemu, ale na rozwiązanie ze strony firmy trzeba poczekać. Obecnie przygotowywana jest stosowna aktualizacja oprogramowania, jednak nie wiadomo, kiedy zostanie ona udostępniona użytkownikom. Jeśli więc zauważyliście u siebie podobne problemy z GPS, niestety musicie uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż Samsung wyda poprawkę.