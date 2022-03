Aktualizacja One UI 4.0 przysparza wielu problemów posiadaczom Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A52s 5G bardzo szybko po swojej premierze stał się jednym z popularniejszych modeli firmy w swojej półce cenowej. Wygląda jednak na to, że nowa aktualizacja nakładki systemowej przysporzyła posiadaczom tego smartfona wielu problemów.

Posiadacze Galaxy A52s 5G, po zainstalowaniu OneUI 4.0 napotkali wiele problemów

Samsung cały czas wdraża na swoich urządzeniach Androida 12 wraz z nową wersją nakładki systemowej – OneUI 4.0. W styczniu tego roku stabilną wersję oprogramowania otrzymał m.in. Galaxy A52s 5G, jeden z popularniejszych modeli, który zadebiutował w ubiegłym roku. Niestety aktualizacja, zamiast ulepszeń przyniosła użytkownikom jedynie frustrację wynikającą z wielu błędów.

Czytaj też: vivo szykuje olbrzymi flagowiec. Co wiemy o vivo X Note?

Posiadacze Galaxy A52s 5G zaczęli się skarżyć na spadki wydajności, wolniejsze animacje, obniżoną wydajność aparatów, nieregularne działanie automatycznie dostosowywanej jasności, problemy z czujnikiem zbliżeniowym, niezwykle wysokie zużycie baterii i wiele innych. Jak więc widzicie, zakres problemów jest naprawdę duży i nie dotyczy tylko jednej kwestii.

Niedawno zaktualizowałem mojego Galaxy A52s do Androida 12 i OneUI 4.0. Mam teraz do czynienia z tak wieloma problemami, że aparat nie działa dobrze, a czasami telefon się zawiesza, a bateria wyczerpuje się szybciej również przy 60 Hz – czytamy w jednej ze skarg.

Tutaj z kolei możecie zobaczyć błąd pojawiający się podczas przewijania ekranu.

Nie są to odosobnione przypadki, bo skarg na forach Samsunga z dnia na dzień przybywa. Na dodatek od aktualizacji minęły przeszło dwa miesiące, a w tym czasie producent nadal nie wydał żadnej poprawki, która mogłaby te błędy naprawić. Wygląda więc na to, że wydanie OneUI 4.0 dla Galaxy A52s 5G było zbytnio przyspieszone i system nie został dostatecznie dobrze sprawdzony.

Czytaj też: Globalna wersja Redmi K40S przyłapana w Geekbench. Smartfon wyjdzie z Chin pod inną nazwą?

Jeśli więc posiadacie ten smartfon i jeszcze nie zaktualizowaliście do do najnowszej wersji OneUI, lepiej się z tym wstrzymajcie do czasu pojawienia się wersji 4.1. Ta jest właśnie stopniowo wdrażana na urządzeniach Galaxy A52, więc można się spodziewać, że wkrótce zawita także na Galaxy A52s i oby ta aktualizacja przyniosła jedynie poprawę.