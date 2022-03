realme 9 5G z odświeżaniem obrazu 144 Hz? Co jeszcze wiemy o tym smartfonie?

O realme 9 5G słyszymy już od dłuższego czasu, a większość jego specyfikacji nie jest dla nas tajemnicą. Teraz pojawił się kolejny przeciek, który m.in. ujawnia wysoką częstotliwość odświeżania ekranu.

Co wiemy o realme 9 5G?

Wedle informacji, realme 9 i 9 5G mają zadebiutować jeszcze w tym miesiącu, jako dopełnienie obecnych na rynku realme 9i , realme 9 Pro i realme 9 Pro+. Z racji zbliżającej się premiery przecieków i doniesień tylko przybywa, zwłaszcza na temat modelu 5G, który pojawił się też w wielu certyfikacjach. Tym razem jednak informacje pochodzą z serwisu 91Mobiles i ujawniają nam dość zaskakujący aspekt tego urządzenia.

Czytaj też: Wyciek zdradza szczegóły i wygląd Huawei Nova 9 SE

Zaczynając jednak od początku, do tej pory ujawniono, że realme 9 5G napędzany będzie przez procesor MediaTek Dimensity 810 5G wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Sam SoC jest sprawdzonym i dość wydajnym układem, który powinien zapewnić dobrą wydajność podczas codziennego użytkowania. Na ten aspekt trudno więc narzekać, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ten budżetowiec ma kosztować około 1000 zł (cena w Indiach ma ponoć wynosić 17999 rupii).

Czytaj też: realme demonstruje ładowanie UltraDart 150 W w GT Neo3

Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 30 W. Do tego z przodu ma znaleźć się kamerka do selfie 16 Mpix, zaś z tyłu aparat główny 48 Mpix (szerokokątny) wraz z dwoma obiektywami do makro i mono po 2 Mpix każdy. Przecieki zdradziły nam również obecność głośników stereo, Androida 12 z nakładką realmeUI, slotu na kartę pamięci microSD i wejścia słuchawkowego 3,5 mm.

Ciekawą kwestią jest jednak sam wyświetlacz. Ma być to panel LCD o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i proporcjach 20:9. Przeciek zdradza nam też jego częstotliwość odświeżania, a ta ma wynosić… aż 144 Hz. Jeśli informacja jest prawdziwa, będzie to jeden z najtańszych smartfonów na rynku z taką funkcją.