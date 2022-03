realme demonstruje ładowanie UltraDart 150 W w GT Neo3

Podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, firma realme ogłosiła swoją technologię ładowania UltraDart 100-200 W. Potwierdzono też, że pierwszym smartfonem, w którym zostanie ona wykorzystana, będzie realme GT Neo3, który ma wejść na rynek w najbliższym czasie. Teraz z kolei mamy okazję zobaczyć materiał demonstrujący szybkość, z jaką można naładować baterię w tym smartfonie.

Zgodnie z obietnicą, podczas targów MWC 2022, mieliśmy okazję zobaczyć system UltraDart umożliwiający ładowanie z mocą od 100 do 200 W. Oczywiście nie od razu dostaniemy urządzenie, które korzystać będzie z maksymalnych możliwości UltraDart, jednak już niedługo na rynku ma pojawić się realme GT Neo3, który ładować będziemy z mocą 150 W.

Podczas zapowiedzi technologii, producent ujawnił, że smartfon będzie można napełnić od zera do 50% w zaledwie 5 minut, a dzięki dzięki algorytmowi zarządzania temperaturą, bateria nie będzie nagrzewać się powyżej 43 stopni podczas ładowania, nawet, gdy będziemy w tym czasie grać na telefonie czy oglądać filmy. Firma zapewnia ponadto, że dzięki systemowi Ultra Battery Protection najnowsza technologia szybkiego ładowania baterii nie wpłynie znacząco na pojemność baterii. Nawet po 1000 cykli ładowania jej pojemność spadnie o zaledwie 20%.

Teraz z kolei możemy zobaczyć działanie UltraDart 150 W na nowym materiale, bo realme opublikowało wideo z ładowania GT Neo3

Z przecieków wiemy, że bateria w tym modelu ma mieć pojemność 4500 mAh, więc naładowanie jej do połowy w zaledwie 5 minut, jest sporym krokiem naprzód w porównaniu z poprzednią generacja UltraDart. Przypomnijmy, że UltraDart 125 W pozwala na naładowanie baterii 4000 mAh od 0 do 33% w 3 minuty. Niestety nadal nie wiemy, ile czasu zajmie napełnienie baterii od 0 do 100%.

Specyfikacja realme GT Neo3 coraz częściej wycieka do sieci, a sam producent oficjalnie ogłosił, że smartfon napędzi najnowszy chipset MediaTek Dimensity 8100. Nieoficjalnie zaś wiadomo, wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+, z HDR10+ i częstotliwością odświeżania do 120 Hz. SoC ma być wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, choć przecieki wskazują, że ma mieć miejsce jeszcze w pierwszej połowie tego roku.