Przecieki ujawniają konstrukcje i część specyfikacji realme C31

Na horyzoncie pojawia się kolejny budżetowiec – realme C31. O tym modelu słyszymy już od stycznia, ale tym razem oprócz specyfikacji w sieci pojawiły się również rendery zdradzającego konstrukcję urządzenia.

realme C31 może być bliski premiery

Prawie trzy miesiące po pierwszych doniesieniach, do sieci trafiają pierwsze rendery przedstawiające nowego członka linii realme C. Urządzenie przeznaczone jest na rynek indyjski i trudno powiedzieć, czy producent wprowadzi go także w innych krajach. Jest to typowy, budżetowy smartfon o prostej, eleganckiej konstrukcji przypominającą tę, znaną z serii realme C35 i realme 9.

Z tyłu ma znaleźć się potrójny system kamer z jednostką główną 13 Mpix. Aparat do selfie, umieszczony we wcięciu w kształcie kropli wody, nie został jeszcze ujawniony, ale spodziewać się można rozdzielczości 5 Mpix. Rendery ukazują klawisze głośności po lewej stronie i przycisk zasilania ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych umieszczony po prawej. Wyświetlacz ma mieć przekątną 6,5 cala i zaoferuje rozdzielczość HD+.

Choć realme C31 pojawił się już w kilku instytucjach certyfikacyjnych, nadal nie wiemy, jaki układ będzie go napędzał, choć źródła wskazują, że może być to UniSoC. Wiadomo, że pojawią się dwie konfiguracje pamięci – 3 GB + 32 GB oraz 4 GB + 64 GB. Już samo to wskazuje, że mamy do czynienia z dość tanim modelem, który jednak powinien spełniać podstawowe wymagania. realme zadbało o pojemną baterię 5000 mAh, choć jej napełnienie trochę potrwa, gdyż obsługuje jedynie ładowanie 10 W. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0. Jak widzimy na renderach, pojawią sie przynajmniej dwa warianty kolorystyczne – Dark Green i Light Silver.