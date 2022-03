Redmi Note 11E jednak wyjdzie poza Chiny. Jest szansa, że trafi i do Polski

Sporo z debiutujących w Chinach smartfonów nie trafia na globalny rynek. Do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Wygląda jednak na to, że Redmi Note 11E nie będzie jednym z nich. Ten debiutujący niedawno model może wyjść poza Państwo Środka i jest nawet szansa, że zawita i do nas.

W styczniu tego roku na globalnym rynku zadebiutowała seria Redmi Note 11, przynosząc nam trzy modele – Note 11, Note 11 Pro i Note 11 Pro 5G. Na początku marca natomiast, Xiaomi rozszerzyło serię w Chinach o kolejny smartfon, tym razem Note 11E. Wydawało się, że tym razem nie wyjdzie on poza rodzimy rynek, ale najnowsze doniesienia wskazują na coś zgoła innego.

Z informacji, które przekazał znany leakster, Kacper Skrzypek, wynika, że urządzenie może trafić poza Chiny. W kodzie MIUI dla modelu Redmi Note 11E odnaleziono nazwy, pod którymi smartfon pojawi się na innych rynkach.

Będą to:

Redmi 10 5G,

Redmi 10 Prime+ 5G,

POCO M4 5G.

Redmi 10 Prime+ 5G jest modelem przeznaczonym na rynek indyjski. Oznacza to, że do Europy, w tym do Polski, Note 11 E może trafić jako Redmi 10 5G lub POCO M4 5G. Warianty bez 5G są już dostępne w naszym kraju, więc obie możliwości są bardzo prawdopodobne. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać na informacje.

Tymczasem przypomnijmy, co do zaoferowania ma Redmi Note 11E

Jak już wspomnieliśmy, jest to budżetowy model. Napędza go SoC MediaTek Dimensity 700 zintegrowany z modemem 5G i wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAMLPDDR4X i 128 GB pamięci wbudowanej typy UFS 2.2. Bateria o pojemności 5000 mAh obsługuje ładowanie przewodowe z mocą 18W. Smartfon działa pod kontrolą MIUI 12, a na pokładzie nie zabrakło Bluetooth 5.1, portu podczerwieni, dual SIM, wejścia słuchawkowego 3,5 mm, a w globalnej wersji pojawić się ma także NFC.

Note 11E wyposażono w 6,58 calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Z przodu umieszczono aparat do selfie 5 Mpix, zaś z tyłu znalazła się podwójna konfiguracja z jednostką główną 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i czujnikiem do pomiaru głębi 2 Mpix (f/2.4).

Spodziewamy się, że Redmi Note 11E, jeśli wejdzie do Polski, będzie kosztować mniej niż 1000 zł. W Chinach za wariant 4/128 GB należy zapłacić 1199 juanów (ok. 800 zł), zaś za 6/128 GB – 1299 juanów (ok. 870 zł).