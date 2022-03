Kto wyremontuje silniki do czołgów Twardy i BWP-1? Wojsko Polskie szuka firmy zewnętrznej

11 marca minie możliwość składania wniosków mających na celu zebranie dla Wojska Polskiego firm, które będą w stanie wyremontować silniki do czołgów Twardy i BWP-1. Mowa dokładnie o silników UTD 20 oraz S-12U.

Wojsko Polskie poszukuje firmy do wyremontowania silników UTD 20 oraz S-12U. Szczegóły poznamy na drugim etapie

Pod koniec lutego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pojawiło się zgłoszenie co do poszukiwania przez krakowskich logistyków firmy, która wyremontuje silniki do czołgów Twardy i BWP-1. Mowa dokładnie o naprawie i regeneracji łącznie 19 silników, z czego 12 egzemplarzach UTD-20 do bojowego wozu piechoty oraz 7 z myślą o czołgach PT-91 Twardy. Zamówienie będzie jednak można opcjonalnie rozszerzyć na kolejne 10 i 5 egzemplarzy silników, a prace zostaną zrealizowane w Składzie Gałkówek.

Chociaż szczegóły poznamy dopiero na drugim etapie poszukiwań, to powinno nastąpić już wkrótce, bo 11 marca do 8:00 mija termin przyjmowania wniosków. Wiemy też, że sam termin realizacji zamówienia gwarantowanego i opcjonalnego został ustalony na 90 dni od podpisania umowy. Samo ustalenie zamówienia opcjonalnego będzie mogło zostać zawarte przez następne 90 dni od podpisania umowy.

Jeśli idzie o specyfikację, w tym duecie znacznie mocniejszy jest silnik S-12U już z samej racji napędzania czołgu. W praktyce to zmodernizowany 12-cylindrowy silnik W-36-6, który generuje 850 koni mechanicznych przy 2300 RPM, rozpędzając czołg PT-91 Twardy o masie 45900 kg do 60 km/h po drodze i do 45 km/h w terenie.

Z kolei silniki UTD-20, to już przykłady 6-cylindrowych i czterosuwowych wysokoprężnych silników chłodzonych cieczą o pojemności 15800 cm³ i mocy 300 KM przy 2600 RPM. W implementacji w BMP-1 rozpędza ten bojowy wóz piechoty do 65 km/h na drodze i 5 km/h w wodzie.