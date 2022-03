Skóra kałamarnicy zapewni gorącą kawę i zimny kubek jednocześnie

Chłodny kubek, ale kawa zawsze gorąca? Naukowcy pracują nad stworzeniem całkiem nowego materiału izolacyjnego. Inspiracja? Skóra kałamarnicy.

Inżynierowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine opracowali adaptacyjny materiał kompozytowy, który może izolować kubki z napojami, torby restauracyjne, pudełka na przesyłki, a nawet całe kontenery. Inspirację zaczerpnęli wśród kałamarnic.

Zespół prowadzony przez prof. Alona Gorodetsky’ego stworzył materiał kompozytowy o dużej powierzchni, który reguluje ciepło za pomocą rekonfigurowalnych struktur, które mogą oddzielać się od siebie i łączyć ponownie. Szczegóły opisano w Nature.

Metalowe wyspy w naszym materiale kompozytowym znajdują się obok siebie, gdy materiał jest rozluźniony i rozdzielają się, gdy materiał jest rozciągnięty, co pozwala kontrolować odbicie i transmisję światła podczerwonego lub rozpraszanie ciepła. Mechanizm jest analogiczny do rozszerzania i kurczenia się chromatoforów w skórze kałamarnicy, co zmienia odbicie i transmisję światła widzialnego. prof. Alon Gorodetsky

Zmiany wielkości chromatoforów pomagają kałamarnicom komunikować się i kamuflować swoje ciała, aby uniknąć drapieżników i ukryć się przed ofiarami. Naśladując to podejście, w materiale udało się osiągnąć „przestrajalną termoregulację”, co może prowadzić do poprawy efektywności energetycznej i ochrony wrażliwych palców przed gorącymi powierzchniami.

Kluczowe w tym projekcie było opracowanie opłacalnej metody produkcji materiału kompozytowego w ilościach odpowiednich do zastosowań.

Strategia produkcji łączonej, którą udoskonaliliśmy w naszym laboratorium, jest prawdziwym przełomem. Od lat pracujemy nad materiałami i systemami adaptacyjnymi inspirowanymi głowonogami, ale do tej pory byliśmy w stanie wytwarzać je tylko na stosunkowo niewielkich powierzchniach. Teraz wreszcie pojawiła się droga do wytwarzania tego materiału w fabryce, rolka po rolce. prof. Alon Gorodetsky

Stworzona strategia i korzyści skali powinny umożliwić wykorzystanie materiału kompozytowego w szerokim zakresie zastosowań, od kubków do kawy po namioty lub dowolne pojemniki, w których pożądana jest regulowana temperatura.