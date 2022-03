Superwytrzymałe lekkie hełmy i pancerze. Powstał innowacyjny materiał

Lżejsze i bardziej wytrzymałe pancerze? Wkrótce to będzie możliwe dzięki nowemu materiałowi stworzonemu przez amerykańskich naukowców.

Zespół uczonych z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa stworzył materiał pochłaniający wstrząsy, który jest wytrzymały jak metal, ale znacznie lżejszy. Co więcej, przypominający piankę materiał nadaje się do wielokrotnego użytku. Eksperci mówią, że może zmienić oblicze hełmów i pancerzy przyszłości, choć wykazuje nie tylko walory defensywne.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników badań dotyczących zdolności nowego materiału do pochłaniania energii. Materiał ten zapewnia lepszą ochronę przed szerokim zakresem uderzeń, a jednocześnie jest lżejszy, co może zmniejszyć zużycie paliwa i wpływ pojazdów na środowisko, a jednocześnie jest wygodniejszy dla użytkowników sprzętu ochronnego. Sung Hoon Kang, adiunkt na wydziale inżynierii mechanicznej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, główny autor badań

Kang chciał stworzyć materiał jeszcze lepiej pochłaniający energię niż obecne wyściółki hełmów. Zauważył, że typowe materiały stosowane w elementach ochronnych nie sprawdzają się przy większych prędkościach, a także nie nadają się do ponownego wykorzystania.

Naukowcy zwiększyli wytrzymałość materiału przy jednoczesnym zmniejszeniu jego masy właściwej dzięki zastosowaniu tzw. elastomerów ciekłokrystalicznych (LCE) o wysokiej absorpcji energii. Są one głównie stosowane w produkcji siłowników, a także elementów robotów.

Pierwsze testy innowacyjnego materiału mające na celu sprawdzenie jego wytrzymałości, były co najmniej obiecujące. Materiał wytrzymał uderzenia obiektów o masie od 1,8 do 6,8 kg poruszających się z prędkością ok. 35 km/h. Nie sprawdzano wyższych prędkości ze względu na ograniczenia maszyn testujących. Naukowcy są jednak przekonani, że innowacyjne pancerze będą w stanie absorbować jeszcze większe uderzenia.

Zespół Kanga chce teraz nawiązać współpracę z firmą produkującą kaski w celu przetestowania ich przydatności nie tylko w rozwiązaniach militarnych, ale także w sporcie (np. futbolu amerykańskiego).

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Advanced Materials.