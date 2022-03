Tajemniczy sygnał w Drodze Mlecznej. Jego źródło może być naprawdę rzadkie

Powtarzający się sygnał radiowy w Drodze Mlecznej wykryty przez astronomów może być związany z niezwykle rzadkim obiektem. Byłby on dopiero drugim znanym nauce.

Wspomniany sygnał zyskał miano GLEAM-X J162759.5-523504.3, a naukowcy zajmujący się jego badaniem twierdzą, że stoi za nim pulsar w postaci białego karła. Dotychczasowe ustalenia w tej sprawie są dostępne w formie preprintu w serwisie arXiv. Warto podkreślić, że pierwszy taki przypadek znany nauce był związany z układem podwójnym AR Scorpii oddalonym o 380 lat świetlnych od Ziemi.

Przypuszczenia sugerujące, że rotujący magnetyczny biały karzeł może wykazywać aktywność podobną do pulsara nie są nowe. A tak się składa, że sygnał GLEAM-X J162759.5-523504.3 jest zgodny z przypuszczalną naturą tego typu obiektów. Okres obrotu tego białego karła wynosi 18,18 minuty, a jego impulsy wykazują emisję o niskiej częstotliwości (72-215 MHz). Nie wygląda też na to, by w pobliżu znajdowała się inna gwiazda, co jest zgodne z naturą pulsarów.

Źródło sygnału GLEAM-X J162759.5-523504.3 znajduje się około 4000 lat świetlnych od Ziemi

Kiedy ginie gwiazda o masie od 8 do 30 razy większej od masy Słońca powstaje gwiazda neutronowa o średnicy około 20 kilometrów i masie o około 1,4 razy większej od masy naszej gwiazdy. Kiedy jednak gwiazda ma masę nie większą od 8-krotności masy Słońca, to powstaje biały karzeł. Pulsary stanowią podgrupę gwiazd neutronowych, ponieważ obracają się w niezwykle wysokim tempie. Są też ustawione tak, że w stronę Ziemi trafiają związane z nimi sygnały radiowe. Niewiadomą pozostawało to, czy białe karły będące pulsarami również mogą zachowywać się w taki sposób.

Sygnał GLEAM-X J162759.5-523504.3 pochodzi ze źródła oddalonego o około 4000 lat świetlnych od Ziemi. Dane zebrane od stycznia do marca 2018 roku wykazały, że obiekt ten pulsuje jasno przez około 30-60 sekund, co 18,18 minuty. Takie parametry nie pasują do większości znanych astronomom obiektów, ale jednym z winowajców mogłaby być gwiazda neutronowa o niezwykle silnym polu magnetycznym. Nie jest jednak jasne, w jaki sposób dochodzi tam do przekształcania energii magnetycznej w fale radiowe z tak wysoką skutecznością.