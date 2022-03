Ten żółw żył w czasach dinozaurów. Poznajcie Hutchemys walkerorum

Hutchemys walkerorum to nowy gatunek żółwia miękkoskórego, który żył obok dinozaurów, tuż przed masowym wymieraniem pod koniec kredy. Jest jednym z najstarszych znanych gatunków z tego rodzaju.

Nowy żółw miękkoskóry żył w Dakocie Północnej 66,5 mln lat temu, obok dinozaurów, takich jak tyranozaury czy triceratopsy. Znalezisko to wzbogaca wiedzę naukowców na temat żółwi miękkoskórych, w tym potencjalnego wpływu masowego wymierania pod koniec kredy. Szczegóły dotyczące Hutchemys walkerorum zostały opisane w Cretaceous Research.

Hutchemys walkerorum należy do szczególnej grupy żółwi miękkoskórych z rodziny Trionychidae zwanych plastomeninami. Żółwie te są podobne do żyjących dziś żółwi miękkoskórych, choć plastron plastomeninów – kości pokrywające brzuch i okolice brzucha – są mocniej zszyte, a także często większe i wytrzymalsze niż u innych żółwi miękkoskórych.

Plastomeniny żyły w okresie kredy i paleogenu, ok. 80-50 mln lat temu. Członkowie tej grupy po raz pierwszy pojawiają się w zapisie kopalnym w późnej kredzie, a jeden gatunek występuje jeszcze w epoce eocenu, 50 mln lat temu, ale ich największa różnorodność przypada na okres przed i po granicy kredy i paleogenu.

Do niedawna nie rozumieliśmy zbyt dobrze tych żółwi skorupkowych. Zaczynamy jednak zdobywać więcej informacji na temat tej wymarłej grupy żółwi i coraz lepiej rozumiemy ich ewolucję, w tym to, jak poradziły sobie z masowym wymieraniem. dr Steven Jasinski z Wydziału Nauk o Ziemi i Środowisku w Penn’s Department of Earth and Environmental Sciences

Skamieniały okaz nowego gatunku, częściowy pancerz – kości, które pokrywają grzbiet i to, co ludzie uważają za „skorupę” żółwia – został odkryty w 1975 roku w południowo-zachodniej części Dakoty Północnej. Ekipa terenowa z Appalachian State University pod kierownictwem Franka K. McKinneya i Johna E. Callahana zebrała tego lata okaz, wraz z okazem triceratopsa. Okaz żółwia kopalnego pozostawał w Appalachian State do 2013 roku, kiedy to Heckert omówił go z Jasińskim, ówczesnym studentem studiów magisterskich na East Tennessee State University.

Badania rozpoczęły się, gdy Jasinski przebywał na studiach doktoranckich w Penn. Jego zespół ustalił, że skamieniałość ta należy do rodzaju żółwi z amerykańskiego Zachodu, znanych jako Hutchemys. Hutchemys walkerorum reprezentuje jeden z rzadkich przypadków występowania tych żółwi przed masowym wymieraniem, które położyło kres erze dinozaurów.

Analiza filogenetyczna pozwoliła naukowcom lepiej zrozumieć zależności ewolucyjne tej grupy. Dzięki tej analizie Hutchemys walkerorum wraz z innymi znanymi gatunkami Hutchemys i kilkoma innymi żółwiami znalazł się w odrębnej grupie pochodnych plastomeninów, która została nazwana Plastomenini.

Nazwa gatunkowa walkerorum honoruje Grega i Susan Walkerów, którzy stworzyli w 2006 r. fundusz The Greg and Susan Walker Endowment. Zgodnie z warunkami tego projektu, studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Środowisku mogą ubiegać się o fundusze na podjęcie projektów badawczych, dla których nie jest dostępne inne źródło wsparcia.