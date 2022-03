Gdzie jest moja paczka? Dzięki Tive można śledzić jej drogę w czasie rzeczywistym

Paczka wydana do doręczenia. Ale gdzie konkretnie się znajduje? Tego nie wiemy, ale firma Tive ma rozwiązanie pozwalające na dokładne śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym. W dowolnym momencie.

Jak działa śledzenie paczek Tive?

Przejdźmy od razu do najważniejszego – jak to działa? W jaki sposób można śledzić drogę przesyłki w czasie rzeczywistym? W najprostszy możliwy sposób, czyli przy pomocy lokalizatora. Zazwyczaj powiadomienia o przesyłce dostajemy po jej dotarciu do kolejnego punktu kontrolnego. Niektóre firmy pozwalają śledzić transport, ale wtedy wiemy tylko, gdzie znajduje się tir, samolot czy statek przewożący paczki. Ale już nie konkretnie nasz wyczekiwany kartonik.

W przypadku Tive nadajnik jest umieszczany na przesyłce lub w jej wnętrzu. Może to być zwykły karto, ale też paleta czy kontener. Co pozwala śledzić indywidualną drogę konkretnej paczki.

Różne modele lokalizatorów

Tive Solo 5G

Tive ma w swojej ofercie pięć różnych lokalizatorów. To niewielkie urządzenia o wymiarach 96 x 58 x 19mm, oferujące, w zależności od modelu, łączność od 2G do 5G, a także Wi-Fi i GPS. Obudowy są wodoszczelne (IP67) oraz odporne na wstrząsy (do 12G), a także wytrzymują skrajne temperatury od -20 do 60 stopni Celsjusza. Współpracują z ponad 100 sieciami komórkowymi z 95% pokryciem na świecie. Akumulatory lokalizatorów mogą wytrzymać ponad 100 dni i do wyboru są warianty litowe oraz niklowo-kadmowe, dzięki czemu urządzenia mogą być jednorazowe lub wielokrotnego użytku. A na koniec, dostępna jest też opcja sprawdzania wilgotności otoczenia oraz natężenia światła. Dzięki czemu wiemy, czy paczka została otwarta w trakcie transportu.

Wszystkie informacje przekazywane przez urządzenia można śledzić w specjalnie zaprojektowanej aplikacji.

Tive wchodzi do Polski. To raczej rozwiązanie dla biznesu i drogich przesyłek

Tive to amerykański startup, który po ustabilizowaniu pozycji na rodzimym rynku otworzył swoje pierwsze biuro w Polsce. W Katowicach. Firma jest obecna m.in. w Holandii, Wielkiej Brytanii, Australii i Szwajcarii.

Niestety nie wiemy jakie ceny Tive zaoferuje w Polsce. Za granicą ceny podstawowych, jednorazowych lokalizatorów zaczynały się od 29 dolarów.

Wykorzystanie rozwiązań Tive na pewno nie będzie opłacalne w przypadku, kiedy zawartość przesyłki będzie tańsza lub niewiele droższa niż sam lokalizator. Ale np. w przypadku firmy zajmujących się hurtowym importem elektroniki czy samochodów, jest to na pewno ciekawa możliwość zabezpieczenia. A przy okazji kupienia sobie odrobiny spokoju w oczekiwaniu na dostawę.