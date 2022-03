Flagowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti już pewna. Kiedy zadebiutuje?

Szczegóły mieliśmy poznać w styczniu, ale firmie NVIDIA nieco się opóźniło. Na całe szczęście nie jest to opóźnienie „wieczne”, jak do tej pory sądzono, bo dziś mamy pewność, że flagowa karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3090 zostanie zaprezentowana (i nie tylko) światu już 29 marca.

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti zawita nie tylko na nasze ekrany już 29 marca

Wedle dokumentu wydanego przez Videocardz, który dotyczy bezpośrednio wewnętrznych planów NVIDIA, GeForce RTX 3090 Ti zostanie zaprezentowany światu już 29 marca. Nie będzie to jednak wyłącznie „papierowa premiera”, bo pewne jest, że doczekamy się również zarówno zielonego światła na recenzje i testy (to wskazuje na wcześniejsze wysłanie egzemplarzy testerom), a na dodatek wprowadzenia do sprzedaży.

Oczywiście to nieoficjalne informacje, ale zważywszy na historię udanych wycieków tego typu w wykonaniu Videocardz, możemy być pewni co do tych akurat przecieków. Pozostaje więc odpowiedzieć na najważniejsze – co wiemy już o GeForce RTX 3090 Ti, czyli nowym flagowcu NVIDIA, którego wszystkie szczegóły i potwierdzenie poniższej specyfikacji otrzymamy już 29 marca?

Specyfikacja GeForce RTX 3090 Ti w skrócie

RTX 3090 Ti otrzyma w pełni odblokowany rdzeń graficzny TU102 i jego premiera jest zapewne powiązana z tym, że NVIDIA na przestrzeni prawie 2 lat produkcji GPU w ramach architektury Turing, zdołała zapewnić sobie odpowiednie zapasy tych „idealnych” rdzeni. Oznacza to, że względem RTX 3090 będzie miała o tylko 2 klastry więcej, a te przekładają się na całe 256 rdzeni CUDA, 2 rdzenie RT i 8 Tensor, co podbija ich liczbę do kolejno 10752, 84 i 336 rdzeni.

Ponadto RTX 3090 Ti otrzyma najszybsze pamięci GDDR6X w całej rodzinie GeForce RTX, bo może i nie o maksymalnej szybkości 24 Gb/s, a 21 Gb/s, ale to w połączeniu z 384-bitową magistralą po raz pierwszy zapewni rynkowi konsumencką kartę z przepustowością ponad 1 TB/s. Takie wzrosty odbiją się jednak bardzo na poziomie TDP, bo ten z 350 watów został podbity do 450 watów, co wymusiło ponoć zastosowanie nowego, 16-pinowego złącza zasilania PCIe 5.0.

Cena? Ta wedle przedpremierowych ofert ma wynosić aż za dużo, jak na nasze oko. Oferta w Rakuten wspominała o cenie 633773 jenów, czyli około 22500 zł i dotyczyła modelu MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G. Ten ma rzekomo działać na taktowaniu rzędu 1880 MHz w trybie Gaming i Silent, ale tryb Extreme podbije zegary do 1900 Hz, a jeśli idzie o TDP, to ten w tej konkretnej wersji ma sięgać 480 W, a minimalna moc polecanego zasilacza sięga 1000 watów.