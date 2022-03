Alder Lake wspierają ECC, ale tego nie wykorzystacie. Intel zablokował to na chipsetach innych niż W680

Właśnie poznaliśmy nową funkcję procesorów Alder Lake, która dla „zwyczajnych śmiertelników” nie jest dostępna, ale dla tych, którzy połączą te procesory z płytami głównymi wyposażonymi w chipset Intel W680, już niekoniecznie. Wiedzieliście, że Alder Lake wspierają ECC?

Alder Lake wspierają ECC, ale tylko w połączeniu z W680

Intel Core 12. generacji są kierowane nie tylko do zwyczajnych konsumentów i graczy, ale też do profesjonalistów. To dobry krok ze strony Intela, który może objąć tym samym produktem dwie, zwykle niełączące się w zupełności grupy klientów, bo zaoszczędzi na tym zarówno firma, jak i środowisko. Wiąże się to jednak z pozostawianiem niektórych funkcji w procesorach za sztuczną ścianą, czego przykładem są instrukcje AVX i również wsparcie kodu korekcji błędów (ECC – Error Correction Code).

Czytaj też: Mamy rekordowy spadek cen kart graficznych. Tak tanich modeli nie było od stycznia 2021 roku

Do tej pory stacje robocze na bazie sprzętu Intela musiały sięgać zarówno po odpowiednie platformy, jak i procesory z linii Xeon. W ramach 12. generacji Core zostało to jednak zmienione i tak oto Alder Lake wspierają ECC obok instrukcji AVX-512, ale jest to coś, co będzie dostępne wyłącznie na platformach z chipsetem W680.

W praktyce obsługa pamięci ECC minimalizuje błędy i zapewnia stabilniejszą platformę inżynieryjną i projektową. W połączeniu z odpowiednimi procesorami Intel Core można uzyskać wsparcie dla platformy Intel vPro, która daje firmom narzędzia do zarządzania i zabezpieczania stacji roboczych.

Czytaj też: Microsoft, Google, Apple i Mozilla łączą siły w imię lepszych przeglądarek. Cel? Opracowanie Interop 2022

Potwierdził to rzecznik Intela, podkreślając, że „Core 12. generacji obsługują ECC po sparowaniu z platformami W680”. Szkoda tylko, że mimo praktycznie identycznej specyfikacji między Z690, a W680, ten pierwszy chipset, przeznaczony głównie do entuzjastów, chcących podkręcać swoje procesory, nie jest w stanie obsłużyć pamięci ECC.

Czytaj też: Test zestawu słuchawkowego Epos H3. To sprzęt przeznaczony dla graczy

To oczywiście niewielki problem, bo pamięci ECC są droższe od tych zwykłych, ale rynek z pewnością przyjąłby takie wsparcie z otwartymi rękami. Powód braku ECC na Z690 jest jednak prozaiczny – Intel zarobi więcej na płytach głównych W680, które po połączeniu z Core 12. generacji będą spełniać wymogi platformy Intel vPro.