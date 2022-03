Mamy rekordowy spadek cen kart graficznych. Tak tanich modeli nie było od stycznia 2021 roku

W styczniu informowaliśmy, że ceny kart graficznych spadają i po całych dwóch miesiącach możemy oficjalnie powiedzieć, że na całe szczęście były to spadki z rodzaju tych trwałych. Z najnowszego raportu 3DCenter jasno to wynika i co jeszcze ważniejsze, trend na wykresach sugeruje, że ten stan rzeczy utrzyma się przez dłuższy czas. Najpewniej więc mimo tego, że właśnie odnotowano rekordowy spadek cen kart graficznych od przeszło roku, warto poczekać, jeśli z zakupem się Wam nie śpieszy.

Rekordowy spadek cen kart graficznych. Po ponad roku koszmaru sytuacja zaczyna się poprawiać

Jako że trudno o bardziej kompleksowe i wiarygodne badanie rynku, musimy bazować na cenach zebranych z austriackich i niemieckich sklepów przez 3DCenter. Według ogłoszenia w ciągu zaledwie trzech tygodni ceny zaliczyły spadek o kolejne kilkanaście procent, co sprawiło, że obecnie średnio musimy zapłacić o 41% więcej za karty NVIDIA i o 36% więcej za te od AMD. Oczywiście mowa tutaj o poziomie cen MSRP, a jak doskonale wiecie, te i tak są zwykle zawyżone przez niereferencyjne i bardziej podkręcone modele.

Wraz ze spadkiem cen obserwujemy też wzrost podaży kart graficznych oraz spadek Ethereum, a to bezpośrednio wskazuje „winowajców” sytuacji. Co jednak najważniejsze, sugeruje też dalsze obniżki cen, które Polskę do pewnego stopnia ominą. Dlaczego? Przede wszystkim przez to, że nagły spadek na przestrzeni ostatnich dni jest też bezpośrednio powiązany z kursem walut zagranicznych, a przede wszystkim umocnieniu się dolara względem euro z racji niepewności na europejskim gruncie.

Jeśli z kolei idzie o szczegóły, to w przypadku Radeonów najbardziej opłaca się kupować Radeona RX 6500 XT, który jest tylko o ~8% tańszy względem MSRP. Na kolejnych miejscach znajduje się RX 6600 (20%), RX 6900 XT (24%) i RX 6600 XT (26%). W obozie NVIDIA najlepiej wypada RTX 3080 Ti (16%), który deklasuje inne modele, bo dalej plasuje się RTX 3050 (29%) i RTX 3090 (34%). Łatwo jednak wyliczyć sobie na tej podstawie, które karty najlepiej kupić pod kątem stosunku ceny do wydajności.

Jak z kolei prezentuje się sytuacja w Polsce w segmencie HEDT i średnio-wysokim? To możecie podejrzeć powyżej na podstawie ofert z jednego z największych sklepów i jeśli weźmiemy pod uwagę może nie tyle minimalne, co średnie ceny podane przez 3DCenter dla poszczególnych modeli, to tak naprawdę ceny będą się mniej więcej zgadzać, co… przeraża, patrząc na stan PLN.