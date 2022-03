[Aktualizacja V] Tańsze połączenia na Ukrainę. Polscy operatorzy reagują

W obliczu sytuacji na Ukrainie, szybką reakcję podejmują polscy operatorzy. Stawki za połączenia do ukraińskich operatorów obniżył Play, niedługo mają do niego dołączyć kolejne sieci.

T-Mobile wprowadza nielimitowane rozmowy międzynarodowe do Ukrainy i roaming dla wszystkich klientów

Od 2 marca T-Mobile wprowadza nielimitowane rozmowy i SMS-y międzynarodowe do Ukrainy dla wszystkich swoich klientów (oferty na kartę, MIX, indywidualne i biznesowe). Użytkownikom oferty na kartę, Heyah i MIX pakiet zostanie uruchomiony automatycznie, zaś w przypadku oferty abonamentowej, konieczne będzie samodzielne aktywowanie usługi w aplikacji mobilnej lub wysyłając SMS o treści TAK na numer 80008. Pakiet ważny jest do 31 marca.

Od 4 marca operator znosi też opłaty roamingowe dla osób korzystających z kart SIM T‑Mobile na terenie Ukrainy. Nie zapłacą oni za połączenia, SMS-y i MMS-y na numery ukraińskie i do Polski. Wszystkim klientom uruchomimy tę usługę automatycznie. Paczki darmowego internetu będą ważne dłużej, a użytkownikom na kartę zostanie udostępnione dodatkowe 100 minut w kraju.

Warto też wspomnieć, że T-Mobile nadal będzie kontynuować dostarczanie darmowych starterów. Przekazano już przeszło 100 tysięcy takich kart w okolicach przejść granicznych, ale będzie można odebrać je w salonach operatora w całej Polce po okazaniu dowodu tożsamości, a także w sklepach sieci Żabka, Biedronka, RUCH, Kolporter i InMedio. Na starterach zostały skonfigurowane nielimitowane połączenia do Ukrainy, można na nich uruchomić także bezpłatne pakiety gigabajtów i rozmów w Polsce, a ważność konta wynosi 100 dni.

Orange rezygnuje z opłat roamingowych

By zachować łączność w najbardziej newralgicznych miejscach, Orange wzmocniło zasięg i pojemność sieci w okolicach przejść granicznych. Dodatkowo operator zrezygnował z opłat roamingowych za transmisję danych dla użytkowników sieci Vodafone Ukraine w Polsce. Powoli to ukraińskiemu operatorowi na wprowadzenie specjalnej oferty dla swoich przebywających w Polsce użytkowników. Orange już kontaktuje się z kolejnymi operatorami w Ukrainie.

Tańsze połączenia na Ukrainę w UPC

Do największych operatorów dołączają też mniejsi. Jak poinformował rzecznik prasowy UPC, klienci sieci też mogą liczyć na pakiet darmowych 120 minut na połączenia międzynarodowe na ukraińskie numery telefonów. Promocja dotyczy klientów korzystających z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Tańsze połączenia na Ukrainę w Plusie

Plus udostępnił swoim klientom pakiet 500 minut na połączenia międzynarodowe do ukraińskich sieci Kyivstar, Lifecell i Vodafone. Pakiet w ofertach na kartę włącza kod *121*11*9999#, a w ofertach abonamentowych SMS o treści UKRAINA na numer 80125. W abonamencie pakiet jest ważny do końca okresu rozliczeniowego, w ofertach na kartę 30 dni od aktywacji.

Poza promocją obowiązywać będzie niższa stawka za minutę rozmowy międzynarodowej na numery ukraińskie – 0,19 zł za minutę. Dotyczy to wszystkich ofert obowiązujących po 31 stycznia 2018 roku.

Wszyscy klienci mogą skorzystać z darmowego pakietu 10 GB. W ofertach ba kartę aktywuje go kod *136*11*9999#, w ofertach abonamentowych SMS o treści UKRAINA na numer 80125. Czas ważności pakietu jest taki sam jak w przypadku darmowych 500 minut.

Tańsze połączenia na Ukrainę w T-Mobile

Od 25 lutego do odwołania, klienci T-Mobile korzystający z ofert abonamentowych, na kartę oraz Heyah na kartę otrzymają darmowy pakiet 300 minut, wymiennych na SMS-y, do wykorzystania na rozmowy międzynarodowe z numerami ukraińskimi.

Do tego we wspomnianych ofertach pojawi się darmowy pakiet 10 GB. Z kolei obywatele Ukrainy korzystający z ofert Heyah na kartę oraz T-Mobile na kartę będą mieć automatycznie przedłużoną ważność konta o 100 dni.

Tańsze połączenia na Ukrainę w Orange

Orange obniża koszt połączeń międzynarodowych na numery ukraińskie do 0,29 zł za minutę. Dotyczy to wszystkich ofert Orange oraz nju mobile. Póki co promocja obowiązuje do 10 marca.

Klienci Orange Flex mogą za darmo na 30 dni otrzymać pakiet 100 minut na połączenia międzynarodowe na numery ukraińskie. Aby skorzystać z promocji należy w aplikacji Flex wpisać kod UKRAINA w polu kodów promocyjnych.

Tańsze połączenia na Ukrainę w Play

Od 25 lutego klienci sieci Play mogą korzystać ze 120 darmowych minut na połączenia do największych operatorów ukraińskich – Kyivstar, Vodafone, Lifecell.

Klienci Play na kartę będą mogli otrzymać darmowy pakiet 10 GB, a o sposobie aktywacji pakietu operator będzie informować na bieżąco. Zaktualizujemy wiadomość jak tylko pojawi się szczegółowa instrukcja. Informacji można też szukać na dedykowanej stronie internetowej w języku polskim oraz ukraińskim.

Dodatkowo wszyscy obecni oraz przyszli klienci Play zostaną objęci niższą stawkę na połączenia zagraniczne do ukraińskich operatorów – Kyivstar, Vodafone oraz Lifecell. Obniżka sięga 80% i minuta połączenia będzie kosztować 5 groszy za minutę, zamiast dotychczasowych 29 groszy. Niższą stawkę można aktywować krótkim kodem *111*201*1#.

Do Play niedługo mają dołączyć kolejni operatorzy. O dalszych promocjach będziemy informować na bieżąco w tej wiadomości.