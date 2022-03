Wyciek zdradza europejskie ceny Xiaomi 12

Seria Xiaomi 12 zadebiutowała w Chinach pod koniec ubiegłego roku. Nadal jednak czekamy na ich globalną premierę, która, jeśli wierzyć doniesieniom, odbędzie się już w połowie miesiąca. Tymczasem po raz kolejny do sieci trafiają informacje dotyczące europejskich cen tych urządzeń.

Producent cały czas nie zdradziło nam, kiedy powinniśmy spodziewać się światowej premiery serii Xiaomi 12, w skład której wchodzi model podstawowy, pro, a także 12X, będący nieco uboższą wersją Xiaomi 12. Przecieki wskazują, że premiera odbędzie się już niedługo, bo 15 marca, choć firma w żaden sposób jeszcze tego nie potwierdziła.

Na temat globalnych wariantów tych urządzeń wiemy na razie tyle, ile zdradziły nam doniesienia. Z nich dowiedzieliśmy się, że podstawowy model poza Chinami będzie dostępny w trzech konfiguracjach pamięci – 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. W przypadku wariantu Pro, wersje będą dwie – 8/128 GB i 12/256 GB. Xiaomi 12X będzie natomiast dostępny w konfiguracji 8/128 lub 256 GB.

Jeśli spodziewaliście się, że seria Xiaomi 12 będzie nadal charakteryzowała się typową dla marki taniością – musimy Was rozczarować. Wszystko wskazuje na to, że wcale tak tanio nie będzie. Mowa bowiem o cenach wyższych niż te, które Samsung ustalił przy premierze Galaxy S22. Oczywiście mowa o podstawowych konfiguracjach. Zarówno w przypadku modelu podstawowego, jak i Xiaomi 12 Pro, mają być one droższe o 50 euro w porównaniu z Galaxy S22 i S22+.

Ile kosztować będzie Xiaomi 12 i 12 Pro?

Poprzedni przeciek na ten temat ujawnił nam przedziały cenowe. Dziś z kolei znamy dokładne kwoty, jakie rzekomo trzeba będzie zapłacić za podstawową konfigurację tych urządzeń. Warto zwrócić uwagę, że tym razem źródło nie wspomina o Xiaomi 12X, nie wiemy jednak czy to przeoczenie, czy może smartfon ostatecznie nie wyjdzie poza Chiny.