Xiaomi Mi Band 7 może dostać większy ekran, GPS i kilka innych nowości

Sportowe opaski od Xiaomi cieszą się na rynku naprawdę ogromną popularnością. Zresztą, nic w tym dziwnego. Oferują bowiem sporo funkcjonalności i choć przeznaczone są głównie dla osób aktywnych fizycznie, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystał z nich każdy. Do tego warto dodać niską cenę i wysoką jakość. Z każdą kolejną generacją producent stara się dodać w nich coś nowego. Co więc przyniesie ze sobą Xiaomi Mi Band 7? Są pierwsze doniesienia.

Choć każda generacja Mi Bandów od Xiaomi przynosi ze sobą jakieś nowości, to nie są one jakoś zbyt wielkie i zwykle ograniczają się do dodania nowych aktywności fizycznych czy wariantu z NFC. Czy tak będzie także w przypadku nadchodzącej opaski? Wygląda na to, że nie.

Poznaliśmy pierwsze informacje na temat Xiaomi Mi Band 7

Premiera szóstej generacji inteligentnych sportowych opasek Xiaomi odbyła się w marcu zeszłego roku. Wówczas producent dodał do nich m.in. większy wyświetlacz i monitorowanie SpO2. Od tamtej pory minął prawie rok, więc najwyższy czas na Mi Band 7. Dzięki serwisowi XDA-Developers dostaliśmy pierwszy wgląd w to, co może zaoferować ta opaska. Informacje zostały wyszperane w kodzie aplikacji Huami Zepp i plikach oprogramowania układowego. Serwis od razu zwraca uwagę, że wszystko wskazuje na to, iż do korzystania z Mi Band 7 nie będzie już konieczna aplikacja Mi Fit Xiaomi. To jednak nie wszystko.

Mi Band 7 ma przynieść większy ekran i choć przeciek nie precyzuje jego wymiarów, to mowa o rozdzielczości 192 x 490 pikseli. Ma dostać też obsługę Always on Display dla kilku tarcz zegarka. Funkcja ta jest dodatkowym obciążeniem, więc można się spodziewać, że bateria w opasce zostanie stosownie powiększona. Jeśli już przy baterii jesteśmy, to ma pojawić się kilka kilka trybów oszczędzania energii, które w razie konieczności dezaktywują niektóre funkcje.

Kolejną nowością ma być zintegrowany moduł GPS, który pozwoli na nagranie trasy biegu, bez konieczności zabierania ze sobą smartfona. Pojawi się też inteligentny alarm, który wykryje, gdy przejdziemy w fazę lekkiego snu (w okresie ok. 30 minut przed planowanym budzikiem) i dopiero wtedy zacznie nas budzić. Ma to ułatwić nam poranne wstawanie z łóżka.