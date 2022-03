Intel Core i9-12900KS pogłębia przewagę Core 12. generacji nad ofertą AMD

Po raz kolejny poznaliśmy wydajność Intel Core i9-12900KS, czyli flagowego procesora w 12. generacji Core, na którego mimo styczniowej zapowiedzi nadal czekamy. Ze względu na błąd sklepów, niektórzy otrzymali już jednak swoje egzemplarze o kodzie OPN SRLDD, które posiadają jeszcze wsparcie dla instrukcji AVX-512 i to właśnie tym jegomościom zawdzięczamy przedpremierowe szczegóły wydajności. Sam debiut rynkowy powinien mieć z kolei miejsce pod koniec obecnego kwartału i w domyśle w okolicach 20 kwietnia.

Wydajność Intel Core i9-12900KS w Cinebench R23

Prezentowane poniżej wyniki wydajności procesora Intel Core i9-12900KS zawdzięczamy użytkownikowi Seby9123 z Reddita, który przetestował go w programie Cinebench R23. Dla przypomnienia, te CPU, to specjalnie wyselekcjonowane układy wśród Core i9-12900K. To oznacza, że zachowają konfigurację 16 rdzeni (8 Performance i 8 Efficient), czyli zaoferują łącznie 24 wątków.

Ten nowy flagowiec będzie różnić się od wariantu -K wyłącznie zegarami oraz poziomem pobieranej energii. W przypadku 1-2 rdzeni Performance będzie taktowany nie 5,2 GHz, a 5,5 GHz zegarem, co tyczy się też poziomu Boost dla wszystkich rdzeni P, który wzrośnie z 4,9 GHz do 5,2 GHz. Rdzenie Efficient mają z kolei pracować na taktowaniu 3,9 GHz na poziomie 1-4 rdzeni i do 3,7 GHz (w przypadku wszystkich). Skutek? Wzrost PBP i MTP o kolejno 25 i 19 watów, czyli do 150 i 260 watów.

W praktyce Core i9-12900KS w benchmarku Cinebench R23 nie ma sobie równych, jeśli idzie o procesory konsumenckie. W teście z pamięciami DDR5-6200 o timingach 32-38-38-76 z wykorzystaniem systemu Windows 10, ten nowy flagowiec okazał się o 6,7% wydajniejszy po stronie operacji jednordzeniowych względem Core i9-12900K (DDR5), przewyższając tym samym Ryzena 9 5950X o 29,6%.

Jak pokazuje porównanie przygotowane przez serwis Tom’s Hardware, które zgrywa się z naszymi testami (poniżej, w kwestii wydajności wielordzeniowej Core i9-12900KS przewyższył Core i9-12900K o 5,7%, a Ryzena 9 5950X o 9,2%. Jak to się przełoży na wydajność w rzeczywistych obciążeniach? Tego dowiemy się dopiero za około miesiąc.