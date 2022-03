Wypustki podobne do macek ośmiornicy w naszych komórkach. Do czego służą?

Wypustki podobne do macek ośmiornicy pomagają komórkom wnikać do organizmu. To odkrycie może pomóc w badaniach nad nowotworami, zaburzeniami neurologicznymi i wieloma innymi schorzeniami.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze wykorzystali najbardziej zaawansowaną pęsetę na świecie do badań podstawowego mechanizmu występującego we wszystkich żywych komórkach, który pomaga im badać otoczenie, a także wkraczać do tkanek. Uczeni zbadali, w jaki sposób wypustki zwane filopodiami są wykorzystywane do poruszania się w naszym organizmie. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

Chociaż komórka nie ma oczu ani węchu, na jej powierzchni znajdują się bardzo cienkie filopodia, które przypominają splątane macki ośmiornicy. Te filopodia pomagają komórce poruszać się w kierunku bakterii, a jednocześnie działają jak czułki, które rozpoznają bakterię jako ofiarę. docent Poul Martin Bendix, kierownik laboratorium biofizyki eksperymentalnej w Instytucie Nielsa Bohra

W nowym badaniu naukowcy odkryli, że filopodia mogą się obracać i zmieniać kształt, co pomaga komórce w przemieszczaniu się. Tak dzieje się w przypadku limfocytów ścigających intruza czy podczas inwazji komórek nowotworowych na inną tkankę.

Naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze odkrywają tajemnicę filopodiów

Nasze wyniki są oczywiście interesujące dla badaczy nowotworów. Komórki nowotworowe są znane z tego, że są bardzo inwazyjne. Można przypuszczać, że są one szczególnie uzależnione od skuteczności filopodiów w zakresie badania otoczenia i ułatwiania rozprzestrzeniania się. Niewykluczone więc, że znalezienie sposobu na zahamowanie filopodiów komórek nowotworowych może zahamować ich wzrost. docent Poul Martin Bendix

Częścią zespołu byli naukowcy z Centrum Badawczego Duńskiego Towarzystwa Onkologicznego, których interesuje m.in. to, czy wyłączenie produkcji pewnych białek może zahamować mechanizmy transportowe, które są ważne w procesie nowotworzenia.

Odkryty mechanizm występuje we wszystkich żywych komórkach. Poza komórkami nowotworowymi istotne jest również badanie znaczenia filopodiów m.in. w embrionalnych komórkach macierzystych i komórkach mózgowych, których rozwój w dużym stopniu zależy od filopodiów.