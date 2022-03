Czy tak właśnie będzie wyglądać wyspa aparatów w Xiaomi 12 Ultra?

O Xiaomi 12 Ultra mówi się dużo już od wielu miesięcy. Smartfon, mający być najmocniejszym modelem w obecnej flagowej serii, powinien (wedle doniesień) zadebiutować w połowie tego roku. Do tego czasu będziemy uważnie śledzić wszelkie doniesienia. Te najnowsze mogą z kolei potwierdzać wygląd wyspy aparatów.

Xiaomi z pewnością wypuści na rynek w tym roku wiele modeli, a jeśli wierzyć plotkom, przynajmniej trzy z nich napędzane będą przez procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. To właśnie wśród nich znajdzie się ten najbardziej wyczekiwany smartfon, czyli Xiaomi 12 Ultra.

Wydaje się, że na jego temat wiemy już wszystko, bo przecieków było tak wiele, że zdążyliśmy poznać szczegóły jego specyfikacji bardzo dokładnie. Oczywiście, o ile okażą się prawdziwe, ale to zweryfikujemy dopiero podczas premiery. Tak jak już wyżej wspomnieliśmy, Xiaomi 12 Ultra łączony jest z ulepszoną wersją układu Snapdragon 8 Gen 1, który może wejść na rynek w okolicach maja. Oprócz tego mówi się, że Xiaomi wyposaży go w 6,73-calowy wyświetlacz E5 AMOLED o rozdzielczości 2K, wykorzystujący technologię LTPO 2.0, z obsługą 10-bitowej palety kolorów i z odświeżaniem 120 Hz. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i zapewni obsługę szybkiego ładowania z mocą 120 W.

Kolejną dość istotną kwestią, która bardzo często przewija się w przeciekach, jest wygląd tego flagowca. Jeśli chodzi o przód, za wiele nie mamy do powiedzenia. Ekran ma być zakrzywiony, a w jego górnej części, w okrągłym otworze, znajdzie się aparat do selfie. Źródła nie wskazują na to, by Xiaomi zdecydowało się tutaj na wykorzystanie technologii USC.

Potwierdzono wygląd wyspy aparatów w Xiaomi 12 Ultra?

Więcej zamieszania sprawia tylny panel, a dokładniej wyspa aparatów. Już od dłuższego czasu wszelkie rendery pokazują nam ogromny, okrągły moduł umieszczony na prostokątnej, zajmującej jedną trzecią plecków, wyspie. Dziś do sieci trafiła grafika, która wydaje się dość prawdziwa, jakby pochodziła z materiałów promocyjnych firmy. Przedstawia ona właśnie wyspę aparatów w Xiaomi 12 Ultra i potwierdza poprzednie rendery. Oczywiście nie mamy pewności, co do jej autentyczności, więc nie należy całkowicie w nią wierzyć. Mimo wszystko, wygląd pokrywa się z dotychczasowymi grafikami. Możemy też zauważyć logo Leica, co z kolei potwierdza, że Xiaomi nawiązało współpracę z tą fotograficzną legendą.

Jeśli chodzi o specyfikację aparatów, to przecieki zadziwiająco nie są zgodne co do tego. Jedni wspominają, że wszystkie obiektywy (główny, ultraszerokokątny i peryskopowy teleobiektyw) będą miały rozdzielczość 50 Mpix, inne mówią o konfiguracji 50 Mpix + 2x 48 Mpix, a jeszcze inne o 50 Mpix + 48 Mpix + 40 Mpix. Pozostaje nam więc czekać na kolejne wieści na ten temat, które powinny nieco rozjaśnić tę kwestię.