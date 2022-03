Data premiery składanego vivo X Fold potwierdzona. Konkurencja może czuć się zagrożona?

Składanych smartfonów na rynku wciąż przybywa, a kolejni producenci dorzucają swoje modele. Niedługo wśród nich pojawi się vivo X Fold, czyli pierwszy składak „firmy” i wiele wskazuje, że może nieźle namieszać.

Tylko dwa tygodnie dzielą nas od premiery vivo X Fold

O tym, że vivo pracuje nad własnym składanym smartfonem słyszymy od wielu miesięcy, choć dopiero od niedawna wiemy na jego temat trochę więcej. Niedawne plotki o tym, że urządzenie jest już gotowe do wprowadzenia na rynek i przechodzi testy „w terenie” najwidoczniej okazało się prawdą, bo ogłoszono właśnie datę premiery vivo X Fold. Pierwszy składany smartfon producenta zostanie zaprezentowany już 11 kwietnia, podczas specjalnego wydarzenia.

Model ten ma konstrukcję znaną nam chociażby z Galaxy Z Fold czy OPPO Find N. Oznacza to, że będzie miał jeden duży, wewnętrzny ekran i dodatkowy zewnętrzny. Ten główny z matrycą AMOLED, ma mieć przekątną 8 cali i będzie charakteryzował się odświeżaniem na poziomie 120 Hz oraz rozdzielczością QHD+. W przypadku ekranu zewnętrznego, ma być to 6,5-calowy zewnętrzny panel OLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania również 120 Hz.

Przecieki nie precyzują nam, po jaki układ sięgnie vivo, ale spodziewamy się, że będzie to Snapdragon 8 Gen 1. Kolejnym, co wyróżni vovo X Fold na rynku, będzie z pewnością bateria. Ta ma mieć pojemność 4600 mAh, ale za to będzie obsługiwać szybkie ładowanie z mocą aż 80 W. Porównując z 33 W w Galaxy Z Fold3 jest to ogromna różnica.

Mówi się, że konfiguracja aparatów ma obejmować 50-megapikselową jednostkę główną, obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix, teleobiektyw 12 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym oraz teleobiektyw 8 Mpix z 5-krotnym zoomem optycznym.

Pozostaje nam więc czekać na oficjalną premierę, która zweryfikuje dotychczasowe plotki, bo należy pamiętać, że te nie zawsze się sprawdzają. Warto też wspomnieć, że 11 kwietnia może zadebiutować nie tylko składany vivo X Fold, ale również vivo X Note, nad którym (podobno) producent pracował od dłuższego czasu, a który ma charakteryzować się ogromnym, 8-calowym wyświetlaczem.