iPhone w subskrypcji? Podobno Apple nad tym pracuje

W Polsce już od jakiegoś czasu istnieje możliwość wynajmu iPhone’a, bez konieczności jego kupowania. Jest to jednak usługa oferowana przez firmę trzecią, nie zaś przez producenta. Wygląda jednak na to, że Apple pracuje właśnie nad modelem subskrypcyjnym, w ramach którego, za miesięczną opłatę wypożyczalibyśmy iPhone’a.

Wszystko drożeje – smutna rzeczywistość, z którą musimy się pogodzić. Oznacza to, że drożeją również smartfony, zwłaszcza flagowce. Dodatkowo, jeśli weźmiemy pod uwagę podnoszące się koszta życia, nowy telefon niekoniecznie będzie tym, na co chętnie będziemy wydawać pieniądze. Oczywiście, średnia i niska półka obfituje w dobre modele, jednak producenci i tak muszą znaleźć sposób na to, by ich coraz droższe flagowce znalazły swoich odbiorców. Wydaje się, że Apple szuka właśnie rozwiązania tego problemu. Co raczej nie dziwi, w końcu to właśnie iPhone’y należą do tych najdroższych urządzeń na rynku. Jasne, firma ma w swojej ofercie także modele SE, o wiele tańsze, a co za tym idzie, również uboższe w funkcje i możliwości.

Apple chce oferować iPhone’y w subskrypcji?

Jak donosi Bloomberg, gigant z Cupertino pracuje nad modelem subskrypcyjnym obejmującym jednak nie tylko iPhone’y, ale również inne urządzenia firmy. Dałoby to możliwość zdobycia urządzenia, bez wydawania od razu pełnej kwoty. Czym różni się to od wzięcia smartfona na raty? Wedle informacji podanej przez serwis, Apple nie wyznaczałoby końca takiej subskrypcji. Korzystasz – płacisz, bez końcowego terminu.

Wiązałoby się to zapewne z możliwością wymiany urządzenia na nowy w chwili pojawienia się kolejnej generacji iPhone’a czy iPada. Wydaje się też, że tak jak w obecnych usługach oferujących wynajem smartfonów Apple, byłaby też opcja wykupienia urządzenia na własność po jakimś czasie.

Subskrypcja możliwa byłaby za pomocą konta Apple ID i AppStore, czyli w ten sam sposób, w jaki dotychczas użytkownicy sprzętów Apple kupują aplikacje i subskrybują usługi firmy. Firma ma pracować nad tym już od wielu miesięcy, ale w ostatnim czasie projekt został zepchnięty na bok, chcąc najpierw wprowadzić opcję „Kup teraz, zapłać później” w Apple Play. Bloomberg podaje, że prawdopodobnie usługa subskrypcji iPhone’a nie ruszy szybciej niż pod koniec tego roku, choć 2023 rok również wydaje się możliwy. O ile firma nie zdecyduje się anulować projektu.