Geekbench potwierdza część specyfikacji Xiaomi 12 Lite. Premiera coraz bliżej?

W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat Xiaomi 12 Lite, czyli kolejnego modelu, który ma stać się częścią ujawnionej w grudniu serii Xiaomi 12. Wydaje się, że jego smartfon już niedługo może zadebiutować.

Po tym, jak w grudniu ubiegłego roku Xiaomi, oprócz modelu podstawowego i Pro, ogłosiło też Xiaomi 12X, wydawało się, że model Lite jednak nie ujrzy światła dziennego. Tymczasem coraz częściej słyszy się o planach producenta odnośnie tego smartfona, co każe nam przypuszczać, że jednak wejdzie on na rynek i to w najbliższym czasie.

Niedawno serwis Xiaomiui ujawnił, że podobno trwają już wewnętrzne testy Xiaomi 12 Lite, zarówno na rynku azjatyckim, jak i europejskim, co z kolei oznacza, że Xiaomi nie ograniczy się tylko do Chin. Teraz smartfon pojawił się w bazie Geekbench, ujawniając tym samym napędzający go procesor i jeden z wariantów pamięci. Wiemy więc, że wariant Lite napędzany będzie przez chipset Qualcomm Snapdragon 778G, choć wcześniej wspominano o Snapdragonie 778G+. Test wskazuje na obecność wersji z 8 GB pamięci RAM.

Wyniki benchmarku nie odbiegają od tych, notowanych przez inne telefony z tym chipsetem. Smartfon zdobył 778 i 2864 punkty w teście jedno- i wielordzeniowym. Geekbench ujawnia ponadto obecność Androida 12 na pokładzie, któremu prawdopodobnie towarzyszyć będzie nakładka MIUI 13.

Co jeszcze wiemy o Xiaomi 12 Lite?

Wydaje się, że Xiaomi tym razem zrezygnuje z wariantu 4G (zeszłoroczny Mi 11 Lite dostępny był w wariantach 4G i 5G). Smartfona ma być wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem zostanie wbudowany czytnik linii papilarnych. Jak pokazują nam rendery – wyświetlacz będzie zakrzywiony. Aparat do selfie (jego rozdzielczość nie jest jeszcze znana) zostanie umieszczony w okrągłym otworze. Z tyłu natomiast Xiaomi ma umieścić potrójną konfigurację aparatów z jednostką główną 64 Mpix (Samsung ISOCELL GW3 bez optycznej stabilizacji obrazu), obok znajdzie się obiektyw ultraszerokokątny i makro.