Xiaomi Watch S1 Active zadebiutuje globalnie wraz z serią Xiaomi 12. Wyciekły rendery

Wedle doniesień, już za dziesięć dni Xiaomi wprowadzi na globalny rynek serię Xiaomi 12, w skład której wejdą trzy modele – Xiaomi 12, Xiaomi 12X i Xiaomi 12 Pro. Nowy przeciek ujawnia z kolei, że razem z nimi producent wprowadzi smartwatch Xiaomi Watch S1 Active.

W grudniu Xiaomi wprowadziło na chiński rynek kilka interesujących urządzeń. Przede wszystkim skupiliśmy się na serii Xiaomi 12, bo to te smartfony producent bardzo reklamował. Trudno się zresztą dziwić, w końcu to nowa generacja flagowej serii, a na dodatek wyposażona (prócz Xiaomi 12X) w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jednak oprócz telefonów, na rynek trafił też smartwatch Xiaomi Watch S1.

Przecieki wskazują, że 15 marca na globalny rynek wejdzie smartwatch Xiaomi Watch S1 Active

Choć spodziewamy się, że wariant Active będzie po prostu globalną wersją Watch S1, to nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Rednery, które trafiły do sieci dzięki serwisowi 91mobiles wskazują na kilka różnić we wzornictwie, ale to akurat o niczym nie świadczy. Często się bowiem zdarza, że producent dokonuje kilku zmian w urządzeniach, które mają wyjść poza Chiny. Więcej powiedziałaby nam specyfikacja zegarka, jednak takowa na razie jeszcze nie wyciekła.

Same rendery przedstawiają solidną konstrukcję z okrągłym, płaskim wyświetlaczem i silikonowymi paskami. Obudowa ma być wodoszczelna. Po prawej stronie widzimy dwa fizyczne przyciski, takie same mają znaleźć się też po lewej stronie, ale grafiki nam tego nie pokazują. Widzimy natomiast trzy warianty kolorystyczne, w których zegarek ma trafić na rynek. Są to: czarny, granatowy i biały.

Jeśli Xiaomi Watch S1 Active faktycznie będzie lekko zmienionym globalnym wariantem Watch S1, to większość ich specyfikacji powinna się pokrywać. Spodziewamy się więc wsparcia dla 117 dyscyplin sportowych, systemów nawigacyjnych GNSS, NFC i sporej ilości funkcji związanych z monitorowaniem organizmu. Zegarek będzie mógł dostarczyć informacji o tętnie, ilości spalonych kalorii, jakości snu czy poziomu tlenu we krwi SpO2. Watch S1 Active, tak jak chiński wariant, powinien mieć ,43-calowy, wielobarwny ekran AMOLED z płynnym odświeżaniem na poziomie 60 Hz i baterię o pojemności 470 mAh pozwalającą na pracę przez nawet 12 dni na jednym ładowaniu.