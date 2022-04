Koniec ze szpiegującymi mikrofonami. Opracowano algorytm uniemożliwiający podsłuchiwanie

W dobie wszechobecnych smartfonów, smartwatchy oraz inteligentnych głośników powinniśmy przestać mówić, że „ściany mają uszy”, a zacząć to, że „sprzęty mają uszy”. Od wielu lat wspomina się o podsłuchujących nas aplikacjach, co tyczy się zarówno agencji rządowych, jak i firm nastawionych na zysk. Jako że do tej pory nie możemy mieć pewności, czy coś ciągle nas nie podsłuchuje, naukowcy postanowili rozwiązać ten problem, opracowując algorytm uniemożliwiający podsłuchiwanie wszystkim mikrofonom.

W obecnych czasach możemy być podsłuchiwani ciągle i to nawet za pośrednictwem słuchawek. Dlatego algorytm uniemożliwiający podsłuchiwanie jest tak ważny

Zespół naukowców z Columbia University postanowił zająć się problemem podsłuchiwania nas przez sprzęty, którymi się otaczamy i w tym celu opracował algorytm uniemożliwiający podsłuchiwanie. Ten ma rozwiązać niektóre z problemów, bazując na dwóch etapach dbania o naszą prywatność. Wszystko to z poziomu… głośników, bo algorytm działa poprzez generowanie fal dźwiękowych o natężeniu szeptu w danym pomieszczeniu.

Dziś dosłownie otaczamy się mikrofonami

Dzięki temu jest w stanie wyciszyć przechwytywane przez „wrogi” mikrofon słowa, co sprawia, że zarządzający podsłuchiwaniem system sztucznej inteligencji z automatycznym rozpoznawaniem mowy ma problem z tym, aby ją rozszyfrować. Ten proces jest wspomagany umiejętnością algorytmu do przewidywania słów, które najprawdopodobniej zostaną wypowiedziane już za moment, dzięki czemu zawsze pozostaje o krok przed szkodliwym oprogramowaniem.

Nasz algorytm, któremu w 80% przypadków udaje się zablokować mikrofon przed prawidłowym usłyszeniem słów użytkownika, jest obecnie najszybszy i najdokładniejszy [spośród wszystkich innych] w naszym laboratorium testowym. Działa nawet wtedy, gdy nie wiemy nic o „tym złym” mikrofonie, np. nie znamy jego lokalizacji ani nawet oprogramowania komputerowego, które na nim działa. Zasadniczo kamufluje on głos danej osoby, ukrywając go przed systemami podsłuchowymi, nie zakłócając przy tym przebiegu rozmowy między osobami znajdującymi się w pomieszczeniu – wyjaśnia działanie algorytmu Carl Vondrick, asystent profesora informatyki.

Na ten moment algorytm radzi sobie wyłącznie z większością słownictwa języka angielskiego, ale naukowcy chcą rozwinąć go również na inne języki i dalej ulepszyć. Jako że mówimy tutaj o algorytmie w fazie badań, zapewne minie wiele czasu, aż doczekamy się jego konsumenckiego wydania i szerokiej dostępności.