Padł nowy rekord podkręcania Core i9-12900KS. Granica 8 GHz jest coraz bliżej

Profesjonalny overclocker Splave (Allen Golibersuch) przedstawił światu swoje dążenia do osiągnięcia nowego rekordu podkręcania Core i9-12900KS, czyli wprowadzonego na początku kwietnia nowego flagowego procesora Intela. Ciekawi Was, jak wysoki wynik uzyskał?

Nowy rekord podkręcania Core i9-12900KS i szereg nowych rekordów wydajności w rankingach

Overclocker zaznacza w swoim tekście w serwisie Tom’s Hardware, że dla niego Intel Core i9-12900KS jest wart każdych pieniędzy mimo tego, że jest po prostu „selektem wśród Core i9-12900K”. „Cena premium za produkt premium” – takimi słowami uzasadnia sens istnienia tego procesora nasz dzisiejszy bohater. Dla przypomnienia, w Polsce Intel Core i9-12900KS kupicie już za 3600 złotych, co oznacza, że ten procesor wymaga wyłożenia o 600 złotych więcej względem Core i9-12900K, tylko i aż po to, aby zapewnić użytkownikowi wyższe taktowanie dokładnie tej samej konfiguracji rdzeni.

W praktyce na papierze dwa rdzenie Performance procesora Core i9-12900KS o bazowym taktowaniu podbitym z 3,2 do 3,4 GHz dobijają nie do 5,2 GHz, a aż 5,5 GHz (w porównaniu do tańszego Core i9-12900K). Dodatkowo jego 8 rdzeni Efficent również jest taktowanych wyższym zegarem, bo nie rzędu 2,4 i 3,9 GHz, a odpowiednio 2,5 i 4,0 GHz. Takie wzrosty bezpośrednio świadczą o wyselekcjonowaniu najlepszych z najlepszych chipów, ale jak wskazuje Splave, różnice można zaobserwować również wśród tych egzemplarzy.

Przed ekstremalnym podkręceniem swojego Core i9-12900KS overclocker przetestował aż 14 egzemplarzy tego procesora na chłodzeniu wodnym, z czego tylko trzy przebijały poziom taktowania 5,5 GHz, a 13 egzemplarzy 5,4 GHz. Po wybraniu tego najlepszego układu, do gry wkroczyła płyta główna ASRock Z690 Aqua OC, pamięci DDR5 G.Skill Trident Z5 Splave Edition, czy pasta Kryonaut Extreme. Całość uzupełnił oczywiście system chłodzenia ciekłym azotem. Wynik? Onieśmielający.

Splave udało się podkręcić rdzenie Performance do 7,8 GHz, co oznacza wzrost o 200 MHz względem rekordu Core i9-12900K. W teście Cinebench R20 taktowanie na wszystkich wątkach sięgało prawie 7,1 GHz (w przypadku i9-12900K było o 200 MHz niższe), co w pozostałych benchmarkach pozwoliło overclockerowi w 7 godzin i z 70 litrami ciekłego azotu pod ręką ustanowić aż 15 rekordów w Cinebench, Geekbench, XTU, WPrime, SuperPi oraz PiFast. Pełną listę znajdziecie poniżej: