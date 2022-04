Wydajność Intel Arc A770 w OpenCL poddaje w wątpliwość potencjał flagowca

Karty graficzne Intela z myślą o komputerach stacjonarnych zostały dopiero zapowiedziane, a firma zaczęła wskazywać na ich premierę w lecie bieżącego roku. Intel ewidentnie spóźnił się na tę „imprezę” przez rychłą premierę GeForce i Radeonów nowej generacji, a jeśli wierzyć najnowszemu testowi w Geekbench 5, wydajność Intel Arc A770, czyli flagowca w całej rodzinie, jest… rozczarowująca.

W Geekbench pojawiła się wydajność Intel Arc A770

Intel Arc A770 jest stacjonarnym wariantem mobilnej karty Arc A770M, na temat której wiemy już wszystko z racji niedawnego debiutu. Wiemy więc, że oba modele będą dzierżyć procesor graficzny ACM-G10 z 32 rdzeniami Xe, więc tym samym 32 rdzeniami z myślą o Ray-Tracingu i 512 jednostkami wykonawczymi Xe Vector Engines. Resztę dopełnia 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali.

Czytaj też: Szukacie nowej karty graficznej? NVIDIA ma coś ważnego do powiedzenia, ale sensu w tym nie widzimy

Finalnie więc różnice między kartą Arc A770 i Arc A770M sprowadzą się wyłącznie do osiąganego taktowania przez procesor graficzny. W Geekbench desktopowy flagowiec Intela najpewniej w wersji inżynieryjnej rozkręcił się do 2,4 GHz w trybie Boost, czyli przyzwoicie, choć oczywiście bez znajomości szczegółów architektury i jej mocnych stron, taktowanie niewiele nam mówi.

Czytaj też: Test Mountain Everest 60. Po co tej klawiaturze mechanicznej aż 5 USB-C?

To co mówi nam jednak sporo, to surowa wydajność w punktowym ujęciu i choć oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wyniki w OpenCL nie są wyznacznikiem wydajności w grach, co tyczy się też platformy Geekbench 5, to pewny wgląd w sytuacje te pomiary zapewniają. Co więc mówi nam fakt uzyskania 85585 punktów w benchmarku OpenCL?

Czytaj też: Taktowanie Core i9-13900K może nas zaskoczyć. Wszystko co musicie wiedzieć o Raptor Lake [Aktualizacja]

Niestety nic dobrego, bo ten wynik na koncie Arc A770 sugeruje wydajność GeForce RTX 2060 i wyższość modelu nad Radeonem RX 6600 XT. Problem w tym, że daleko jej do obiecanej wydajności na poziomie GeForce RTX 3060 czy Radeon RX 6700 XT, jako że te modele były wydajniejsze o kolejno 12,7% i 20,3%.