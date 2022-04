Chiński procesor Yitian 710 już dostępny. Alibaba zdradziła szczegóły oferty

Alibaba to jedna z największych firm technologicznych na świecie, ale to miano nie sprawiło, że uniezależniła się w ciągu ostatnich lat od rozwiązań i procesorów firm trzecich. To jednak kwestia czasu i chiński procesor Yitian 710, którego szczegóły właśnie poznaliśmy, jest tego jednoznacznym przejawem.

Firma Alibaba po wcześniejszej zapowiedzi wyjawiła właśnie wszystko, co ma do zaoferowania chiński procesor Yitian 710

Zacznijmy od tego, że określenie SoC Yitian 710 mianem sprzętu firmy Alibaba jest nieco niepoprawne, bo w rzeczywistości odpowiada za nie firma T-Head, która ma już na koncie dwa inne podobne projekty. Jest to jednak spółka zależna od Alibaby, więc „co jest jej, jest też Alibaby”. Jak podaje CnTechPost, ta firma zlecając produkcję swojego 128-rdzeniowego SoC, postawiła na 5 nm proces technologiczny. Na ten moment pewne jest, że te układy będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę Alibaba w jej centrach danych.

Według wszystkich znaków w tranzystorach i nanometrach, Yitian 710 jest obecnie najbardziej zaawansowanym układem SoC, jaki kiedykolwiek opracowano w Chinach. Dziś dowiedzieliśmy się, że zawdzięcza temu przede wszystkim swoim 128 rdzeniom na bazie architektury Armv9, które rozkręcają się do 3,2 GHz i współpracują z 8-kanałowym układem DDR5, oferując przy okazji 96 linii PCIe 5.0 dla kart rozszerzeń.

Najprawdopodobniej Yitian 710 jest przykładem całkowicie niestandardowego projektu, dlatego nie powinny korzystać ze wzoru opartego na podstawach Neoverse firmy Arm. Procesor jest produkowany w zakładach TSMC i ma w sobie aż 60 miliardów tranzystorów, a jego wykorzystanie obejmie wprowadzenie maszyn do usługi Elastic Compute Service (ECS) o nazwie g8m firmy Alibaba.

Tam użytkownicy będą mogli wybrać 1/2/4/8/16/32/64/128 jednostek vCPU (fizycznych rdzeni) i wykorzystywać ich moc obliczeniową. Na ten moment Alibaba wprawdzie udostępniła tę usługę dla mas, ale tylko w formie testowej, bo za dwa miesiące wszystkie instancje zostaną całkowicie zresetowane. Na ten moment dostępnych jest tylko 100 instancji, które znajdują się w strefie Alibaby w Hangzhou w Chinach. Co ciekawe, firma twierdzi, że nowe instancje oparte na procesorach Yitian 710 oferują o 100% wyższą wydajność niż istniejące rozwiązania AMD/Intel. Danych na ten temat jednak nie ujawniła.