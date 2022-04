Chińskie samoloty w Europie. Dlaczego w Serbii wylądowało aż sześć ciężkich transportowców Y-20?

Serbia od pewnego czasu wykazuje chęci dołączenia do NATO i najpewniej właśnie nieco sobie to wstąpienie opóźniła. Wszystko przez to, że w stolicy Serbii właśnie wylądowało łącznie sześć ciężkich chińskich samolotów transportowych typu Y-20 ze zdecydowanie oczywistym ładunkiem na pokładzie.

Sześć ciężkich chińskich samolotów Y-20 wylądowało w Serbii. To skutek zamówienia sprzed lat, którego odmawiało USA

Pod koniec drugiej dekady obecnego wieku Serbia najpewniej zakupiła potajemnie od Chin system obrony przeciwlotniczej, a dziś widzimy realizację tego zamówienia. Nie jest to specjalnie dobry ruch na tle obecnej sytuacji na świecie, bo poniekąd pokazuje, że cały świat nawet w przypadku największych mocarstw nie jest w stanie zjednoczyć się w walce z agresorem, który od połowy lutego niszczy ukraińskie ziemie. To zdecydowanie nienajlepszy wydźwięk w całej tej sytuacji, bo pokazuje to światu, że w razie podobnego incydentu również nie można liczyć na natychmiastowe zjednoczenie się „dobra przeciwko złu”.

To oczywiście może być również po prostu moja nadinterpretacja, to co najbardziej się liczy, sprowadza się do przelotu łącznie sześciu chińskich ciężkich samolotów transportowych typu Y-20. Nie był to byle jaki przelot, bo lecące w odstępach ~100 km maszyny weszły w strefę powietrzną NATO w rejonie Turcji, aby następnie przelecieć nad Bułgarią i w końcu wylądować na lotnisku w Belgradzie, stolicy Serbii.

Nie był to rzecz jasna nielegalny lot, a w pełni zgodny z prawem, ale stanowi tak nietypowy ruch, że od razu przyciągnął uwagę mediów z całego świata. Nie bez powodu, bo te sześć wielkich samolotów lecących najpewniej ze swoimi aktywowanymi systemami obrony aktywnej, dostarczyło Serbii coś, czego zakup odradzały od dawna Stany Zjednoczone. Mowa o systemach obrony powietrznej.

USA nie chciały konkretnych form uzbrojeń w Serbii, aby państwo mogło z czasem ewentualnie połączyć się sprzętowo z państwami Unii Europejskiej. Chiński sprzęt trudniej wykorzystać w takiej unifikacji i choć w ogólnym rozrachunku wydaje się to niepotrzebnym komplikowaniem swojej sytuacji, to Serbia najpewniej dokonała wyboru świadomie, kusząc się na niższe ceny trzech baterii FK-3, czyli eksportowej wersji HQ-22.

Te baterie mogą niszczyć do sześciu celów powietrznych w promieniu 100 km i na wysokościach od 50 metrów do 27 km za pomocą łącznie 24 pocisków rakietowych. Te są naprowadzane na cele półaktywnie radarowo albo radiokomendowo i tylko w razie silnych zakłóceń elektromagnetycznych i utraty łączności z wyrzutnią automatycznie przełącza się na naprowadzanie radarem.