Obejrzyjcie pełnowymiarowego robota w czasie pracy nad infrastrukturą. Steruje nim operator z zestawem VR

W Chinach można natknąć się na humanoidalnego robota w stylu Gundama, który znajduje się na końcu dźwigu i zadziwiająco sprawnie realizuje prace związane z infrastrukturą. Najbardziej imponujące w tym jest to, że ten robot jest sterowany za pośrednictwem technologii wirtualnej rzeczywistości.

W Chinach na kolejach można zaobserwować wyjątkowego robota w czasie pracy

Tym sprzętem pochwaliła się oficjalnie firma West Japan Rail Company, publikując w sieci nagranie wideo swojego nowego humanoidalnego robota do przewozu ciężkiego sprzętu. Celem stosowania tego robota jest „poprawa produktywności i bezpieczeństwa”, co ma umożliwić pracownikom podnoszenie i naturalne manipulowanie ciężkim sprzętem w obrębie systemu kolejowego bez narażania ich na ryzyko porażenia prądem lub upadku z wysokości.

Tym nie musi przejmować się robot, a raczej cały tułów robota z ramionami i „głową” na modłę robota Walle z kultowego filmu, który zamontowano na hydraulicznym dźwigu. Ten z kolei porusza się po systemie kolejowym na specjalnie usztywnionym wagonie, rozkładając swoje „nogi stabilizujące”, czyli po prostu wsporniki, gdy nadchodzi czas pracy.

Sterowaniem tego robota zajmuje się operator, który w tym celu zakłada zestaw gogli do wirtualnej rzeczywistości i chwyta za kontrolery, mogąc operować zarówno głową, jak i ramionami robota. Co ważne, siła oddziałująca na robotyczne ramiona jest odzwierciedlana w odpowiedniej skali w kontrolerach pilota, co ułatwia cały proces.

Na filmie widać, jak robot podnosi i precyzyjnie ustawia spore elementy infrastruktury, a także czyści konstrukcje szynowe za pomocą specjalnej szczotki wielokątowej. Wszystko to z wykorzystaniem prostych dłoni w formie zacisków przypominających imadła i jedyne do czego można się przyczepić, to nieco ślimacze tempo prac, które i tak robią ogromne wrażenie. Pewne jest, że będzie tylko lepiej, bo wspomniana firma opracowuje tę maszynę we współpracy z Human Machinery i Nippon Signal.