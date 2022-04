W ten sposób energia słoneczna może być zmieniana w elektryczność na żądanie

Badania związane z przekształcaniem energii słonecznej mogą doprowadzić do powstania urządzeń elektronicznych zdolnych do samodzielnego ładowania się z wykorzystaniem energii „na żądanie”.

Jest to zupełnie nowy sposób wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej. Oznacza to, że możemy wykorzystywać energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej niezależnie od pogody, pory dnia, pory roku czy położenia geograficznego. Jest to system zamknięty, który może działać bez emisji dwutlenku węgla. Kasper Moth-Poulsen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa

Kluczową rolę w całej konstrukcji odgrywa system MOST służący do magazynowania energii słonecznej. Do jego działania konieczna jest specjalnie zaprojektowana cząsteczka, która zmienia swój kształt w kontakcie ze światłem słonecznym. Prowadzone dotychczas badania wywołały zainteresowanie na całym świecie nawet na wczesnych etapach. To najnowsze, opisane na łamach Cell Reports Physical Science, zostało zrealizowane we współpracy z naukowcami z Szanghaju.

Produkowana w tej sposób energia mogłaby zasilać urządzenia elektroniczne

Międzynarodowa współpraca doprowadziła do powstania schematu opisującego łączenie urządzenia z kompaktowym generatorem termoelektrycznym, dzięki któremu możliwe jest przekształcanie energii słonecznej w elektryczną. Jak wyjaśnia Zhihang Wang, generator jest ultracienkim układem scalonym, który można by wbudować w urządzenia elektroniczne. Opcji jest wiele, ale można by go wykorzystać na przykład w smartwatchach, słuchawkach czy telefonach. I choć jak na razie udało się w ten sposób wygenerować niewielkie ilości energii, to najważniejszy pozostaje fakt, iż takie rozwiązanie faktycznie działa.

Warto mieć na uwadze, że naukowcy zmodyfikowali system MOST do tego stopnia, by możliwe było przechowywanie energii nawet przez 18 lat. Wykorzystywany katalizator uwalnia zaoszczędzoną energię w postaci ciepła, przywracając jednocześnie cząsteczce jej pierwotny kształt. W efekcie może ona zostać ponownie wykorzystana w układzie grzewczym. W asyście generatora termoelektrycznego całość może wytwarzać energię elektryczną na żądanie.