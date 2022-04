Gwiazdozbiór Węża i galaktyczny gad. Astronomowie zaobserwowali NGC 5921

W odległości 80 milionów lat świetlnych od Ziemi zaobserwowano galaktykę NGC 5921. Wchodzi ona w skład gwiazdozbioru Węża.

Jest to galaktyka spiralna z poprzeczką, podobnie z resztą jak Droga Mleczna. Tego typu obiekty zazwyczaj mogą budzić skojarzenia z wężami, a w tym przypadku – ze względu na lokalizację – jest to jeszcze bardziej widoczne.

Czytaj też: Astronomowie zaobserwowali najodleglejszą galaktykę w historii. Zawiera jedne z pierwszych gwiazd

Jasny pas przechodzący przez środek NGC 5921 to właśnie wspomniana poprzeczka. Składa się z pyłu i gazu, które stanowią materiały budulcowe dla młodych gwiazd. Jasność galaktyki może wynikać właśnie z zachodzenia tego procesu. Około połowa tego typu struktur znanych nauce to galaktyki spiralne z poprzeczkami.

NGC 5921 to galaktyka znajdująca się w gwiazdozbiorze Węża

Zdaniem naukowców, owe pasy tworzą się wraz ze starzeniem się galaktyk, co sprawia, iż pył i gaz są przyciągane do centrum za sprawą grawitacji. Jeśli chodzi o NGC 5921 to została ona uwieczniona przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Celem badań było poznanie związków łączących supermasywne czarne dziury w centrach galaktyk z gwiazdami znajdującymi się w ich wnętrzu.

Czytaj też: Skały zamieniają się tam w parę. Ekstremalna egzoplaneta w obiektywie teleskopu Hubble’a

Widoczny wyżej obraz powstał za sprawą instrumentu Wide Field Camera 3. Zebrane dane zostały połączone z tymi pochodzącymi z naziemnego Obserwatorium Gemini. Dzięki temu astronomom udało się określić masy gwiazd w obserwowanych galaktykach oraz utworzyć spis pobliskich supermasywnych czarnych dziur w wielu różnych kierunkach.