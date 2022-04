Do tej pory mogliśmy wnioskować do Google o usunięcie naszych danych osobowych z wyszukiwarki, gdy mogło one posłużyć do oszustw finansowych. Chodziło głównie o numery kart kredytowych czy kont bankowych. Jednak dzięki kolejnym zmianom w polityce prywatności, będziemy mogli wnioskować o usunięcie jeszcze większej ilości informacji na nasz temat.

Chcesz, żeby Twoje dane zniknęły z wyszukiwarki? Złóż wniosek do Google, ale…

Nawet jeśli wydaje nam się, że dobrze dbamy o nasze dane w sieci, to zawsze może się zdarzyć jakiś wyciek, do którego dojdzie niezależnie od naszych starań. W końcu informacje o nas mogą zostać skradzione z jakiejś platformy sprzedażowej, co już niesie ze sobą ryzyko ujawnienia naszego adresu e-mail, numeru telefonu, ale też adresu domowego i innych wrażliwych informacji. W jeszcze gorszym wypadku, do Internetu może trafić nasz numer PESEL, dane karty kredytowej, numer ubezpieczenia, czy zdjęcia dokumentów. Co w takim przypadku powinniśmy zrobić?

Google, wraz ze zmianą polityki prywatności, daje nam możliwość złożenia wniosku o usunięcie takich informacji. Po wnikliwym sprawdzeniu przez pracowników firmy zasadności takiego podania, zostanie wydana decyzja, czy usunięcie takich danych nie będzie ograniczeniem dostępu do powszechnie dostępnych informacji. Jeśli nie – zostaną usunięte z wyników wyszukiwania. Warto zaznaczyć, że udostępnione na stronach rządowych dane nie będą usuwane z wyników wyszukiwania.

Dostępność osobistych informacji kontaktowych w Internecie może być szokująca — i może być wykorzystywana w szkodliwy sposób, w tym do niechcianego bezpośredniego kontaktu, a nawet do spowodowania obrażeń fizycznych. Ludzie przekazali nam opinie, że w niektórych przypadkach chcieliby mieć możliwość usuwania tego typu informacji z wyszukiwarki. Gdy otrzymamy prośby o usunięcie, ocenimy całą zawartość strony internetowej, aby upewnić się, że nie ograniczamy dostępności innych informacji, które są ogólnie przydatne, na przykład w artykułach z wiadomościami.

Ocenimy również, czy treść pojawia się jako część publicznego rejestru w witrynach rządowych lub oficjalnych źródeł. W takich przypadkach nie przeprowadzimy usunięcia – wyjaśnia Google

Usunięcie naszych danych z wyszukiwarki może zapobiec kradzieży tożsamości i pozwolić nam uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Oczywiście, nie oznacza to, że te dane z Internetu znikną, po prostu nie będą tak łatwo dostępne, a to już duży plus. Jeśli więc chcecie usunąć swoje dane z wyników wyszukiwania, wystarczy, że wypełnicie dostępny tutaj wniosek.