iPhone w Plusie już w maju. Teraz dopiero piekło zamarzło

iPhone w Plusie to informacja z gatunku – nikt się nie spodziewał, ale wielu doceni. Po wielu latach w ofercie sieci pojawiają się smartfony Apple.

iPhone w Plusie z pełnym zestawem usług

Plus nie podał jeszcze cen iPhone’ów w swojej ofercie, ale raczej nie mamy co się spodziewać, że będą w sposób negatywny lub pozytywny odbiegać od cen rynkowych.

Wiemy za to, że sprzedaż smartfonów Apple ruszy w Plusie w maju, a klienci mogą liczyć na pełny pakiet usług. Na czele z obsługą sieci 5G, ale będzie też eSIM, LTE, Personal Hotspot oraz FaceTime działający po sieci komórkowej. Klienci mogą też liczyć na uproszczoną konfigurację MMS-ów. Do prawidłowego działania wszystkich usług niezbędne będzie oprogramowanie w wersji 15.4.

Jakie modele iPhone’a pojawią się w Plusie? Będzie to seria 12, 13 oraz 3. generacja iPhone’a SE. Chęć zakupu można już zgłosić na dedykowanej stronie internetowej.

Plusowi i Apple przez wiele lat było nie po drodze

O tym, że Plus nie do końca umie dogadać się z Apple głośno zrobiło się w ostatnich miesiącach. Sprawę braku obsługi sieci 5G w iPhone’ach nagłośnił poseł Michał Gramatyka z Polska2050:

Tematowi zaczął przyglądać się UOKiK i niedługo po tym, wraz z aktualizacją iOS do wersji 15.4, iPhone’y zaczęły obsługiwać sieć 5G w Plusie.

Media mocno skupiły się na tym temacie chyba zapominając, że problemy Plusa z Apple sięgają o wiele dalej. Swego czasu, jeśli posiadacze iPhone’ów chcieli korzystać z MMS-ów, musieli ręcznie wprowadzić odpowiednią konfigurację APN-u. Na forach internetowych nie brakuje opisów z 2014 roku, ale o ile mnie pamięć nie myli, sprawa sięga jeszcze dalej. Był też czas, kiedy MMS-ów w ogóle nie działały. Dodatkowo przez lata nie działał Wi-Fi Calling, VoLTE, a korzystanie z FaceTime było możliwe tylko przez Wi-Fi.

Co było przyczyną problemów? Oficjalnie nie wiadomo. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi… Koniec końców, najważniejsze jest to, że klienci Plusa mają w końcu pełny dostęp do usług, a niedługo również smartfonów Apple. Historia ma pozytywny finał.