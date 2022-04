Jakie nowości przynosi Microsoft Edge 100?

Zaledwie kilka dni po Chrome numer 100 przyszedł czas również na jubileuszową wersję przeglądarki od Microsoft. Edge 100 może nie ma zaktualizowanego logo, ale przynosi ze sobą kilka ulepszeń i poprawek.

Microsoft Edge 100 – co nowego?

Wydanie o dokładnym numerze 100.0.1185.29 trafiło już do stabilnego kanału, co oznacza, że wszyscy możemy już zaktualizować swoją przeglądarkę. Nowa, setna już wersja Microsoft Edge zostaje ulepszona kilka funkcji, z czego pierwsza odnosi się do samej numeracji. Wcześniej bowiem okazało się, że wersje popularnych przeglądarek (Edge, Chrome czy Firefox) o numerze 100 mogą powodować pewne problemy. Związane jest to z brakiem możliwości odczytania intensyfikatora użytkownika z trzycyfrowym ciągiem cyfr w nim zawartym. Przez to mogło się zdarzyć, że dana strona zamiast odczytać Edge 100, widziałaby wersję 10.

Jak poinformował Microsoft, przeglądarka będzie teraz wysyłać trzycyfrowy numer wersji, taki jak Edg/100 w nagłówku User-Agent. Pojawi się też możliwość włączenia flagi, która zamrozi główny numer wersji do 99 i będzie on widoczny zamiast 100.

Oprócz tego Edge 100 usprawni kopiowanie i wklejanie. Naciskając skrót klawiszowy lewy Ctrl + lewy Shitf + X będziemy mogli wykonać zrzut ekranu fragmentu okna. Po naciśnięciu kombinacji klawiszy będzie można zaznaczyć konkretny obszar, który chcemy skopiować. Będzie można również dodawać oznaczenia i komentarze do wykonywanych zrzutów ekranu korzystając ze skrótu klawiszowego Shift + lewy Ctrl + S.

Integracja z Microsoft 365 została zwiększona, przez co otwarcie niektórych linków z usługi, takich jak SharePoint i OneDrive, spowoduje uruchomienie odpowiedniej aplikacji. Aktualizacja poprawi także obsługę plików PDF, bo dostajemy możliwość łatwego podglądu dokumentów w wersji tylko do odczytu. Funkcja ta działać będzie z załącznikami w programie Outlook i lokalnymi PDF-ami w eksploratorze plików.