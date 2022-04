Karta graficzna Intel Arc A770 przetestowana z nieoficjalnymi sterownikami

W bazie danych benchmarku PugetBench pojawiły się wpisy, które przedstawiają to, co ma do zaoferowania karta graficzna Intel Arc A770 w połączeniu z nowym rodzajem sterowników, niedostępnych jeszcze dla innych. Z ujawnionych we wpisach informacji nie jesteśmy w stanie wiele wyciągnąć, co tyczy się zwłaszcza wydajności, ale przynajmniej mamy potwierdzenie, że Intel pracuje nad swoimi kartami.

W PugetBench pojawiła się karta graficzna Intel Arc A770 z nowymi, nieoficjalnymi sterownikami

Obecnie stan kart graficznych Intela można porównać do tego, co obserwowaliśmy na rynku przez ubiegłe dwa lata. W skrócie? Po prostu ich nie ma, choć 30 marca oficjalnie miała miejsce ich premiera w wersjach mobilnych, które miały zapewnić światu nowe laptopy, ale tych jak nie było, tak nadal nie ma i tylko znamy przykład sprzętu Samsunga dostępnego w Korei Południowej, który zadebiutował z kartą Intel Arc.

Pozostaje mieć nadzieję, że sprawa poprawi się w przypadku kart stacjonarnych, które mają zadebiutować latem bieżącego roku i wśród których znajdzie się m.in. właśnie karta graficzna Intel Arc A770. Ta będzie bazować na flagowym procesorze graficznym ACM-G10 w jego pełnej wersji z 32 rdzeniami Xe, przekładającymi się na 4096 rdzeni obliczeniowych FP32 w połączeniu z 8 lub 16 GB GDDR6 na 256-bitowej magistrali.

Ten model został przetestowany w benchmarku Puget Bench DaVinci Resolve i najwyraźniej korzysta z nowej gałęzi sterowników, która nie została jeszcze udostępniona publicznie. Nic w tym dziwnego, bo niewydany sprzęt korzysta zazwyczaj ze starszych lub zupełnie innych gałęzi sterowników i w tym przypadku mamy do czynienia ze sterownikiem w wersji 30.0.101.1723. Ten jest znacznie nowszy od dostępnego obecnie oficjalnego sterownika Intel Arc „1330”, który został udostępniony 8 kwietnia. Oczywiście o ile uznajmy, że Intel połączy sterowniki dla kart mobilnych i desktopowych.

Sama wydajność w benchmarku nie zapewnia żadnej wartości merytorycznej, bo test PugeBench DaVinci nie jest tak naprawdę benchmarkiem dla GPU. Platforma z kolei wskazuje na wewnętrzne testy, co sugeruje dążenie do wprowadzenia kart na rynek już za te kilka miesięcy. Czeka nas jednak jeszcze wiele przecieków, ukazujących to, czy rzeczywiści karta graficzna Intel Arc A770 dorówna wydajności RTX 3060, czy RTX 3070.