Idealna ramka montażowa dla procesora Alder Lake? To dzieło der8auer’a i Thermal Grizzly

Niestety Intel niedawno pokazał, że ewidentny problem z projektem procesorów Alder Lake oraz płyt głównych niespecjalnie go obchodzi. Na szczęście wolny rynek wziął się za niego i efektem tego jest kolejny, być może najbardziej zaawansowany sposób na rozwiązane problemu wyginania się IHSa nowych Core, za którym stoi profesjonalny overclocker der8auer. Ten opracował w ramach współpracy z Thermal Grizzly coś, co możemy uznać za idealną ramkę montażową dla procesora Alder Lake.

Ile kosztuje idealny uchwyt montażowy dla procesora Alder Lake, rozwiązujący problem nadmiernego wyginania się IHSa?

Jeśli nie pamiętacie szczegółów problemu, to już śpieszymy z jego wyjaśnieniem. Procesory Alder Lake przyjmują postać prostokąta, a nie formy zbliżonej do kwadratu, jak do tej pory. Ta pozornie niewielka zmiana przy zachowaniu standardowych sposobów montażowych sprawiła, że procesor po umieszczeniu w gnieździe i zabezpieczeniu, zaczyna się wyginać, co powoduje zauważalną nawet gołym okiem lukę między środkiem CPU, a chłodzeniem.

Każdy z Was zapewne wie, jak ważne jest odpowiednie rozprowadzenie pasty termoprzewodzącej w celu zniwelowania wszelkich niedoskonałości, więc problem Core 12. generacji nie jest zdecydowanie „byle czym”, bo ma realny wpływ na wysokość temperatury procesora. Intel problemu jednak w tym nie widzi, uznając, że nie wpływa to na możliwości procesorów. Wszyscy jednak znamy prawdę i możemy tylko cieszyć się z nieoficjalnych rozwiązań tego problemu od firm trzecich.

Do tej pory rozwiązanie problemu w formie niestandardowych ramek zaprezentowały firmy pokroju Thermalright, czy LZMod, ale dzieło der8auer’a wydaje się najciekawsze, a przynajmniej najporządniejsze. Ramka została wyprodukowana z anodowanego na czarno aluminium, czyli sztywnego, nieprzewodzącego materiału konstrukcyjnego o wymiarach 71 x 51 x 6 mm. Postawiono na stop 7075 ze względu na jego stabilność w czasie nagrzewania i chłodzenia (od +70 Celsjusza do -200 Celsjusza).

W testach 14 procesorów tylko po wymianie ramki montażowej temperatury spadły średnio o 4/5 stopni Celsjusza z rekordzistą na poziomie 7,1 stopnia, choć jeden z egzemplarzy stał się gorętszy o 0,3 stopnia. To jednak nie koniec zabawy, bo Thermal Grizzly z czasem będzie też oferowało ramkę do wyszlifowania IHS’a jeszcze bardziej, co obniży temperaturę o kolejne pięć stopni. Jeśli jednak interesuje Was sama ramka, ta została już ponoć wysłana do sklepów i będzie dostępna „wkrótce” za 35 euro.