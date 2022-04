Wiemy, kto zagarnie największą moc przerobową 2-nm procesu TSMC

Tajwańska firma TSMC jest obecnie największą na świecie w myśl produkcji półprzewodników i w swoim nadchodzącym 2-nm procesie po raz pierwszy zastosuje tranzystory polowe typu GAAFET (Gate-All-Around Field-Effect Transistors). Chociaż ten proces jest obecnie jedną wielką tajemnicą, to już teraz wiemy, że to Apple oraz Intel będą głównymi klientami 2-nm procesu TSMC.

Apple oraz Intel zgarną większość produkcji 2-nm procesu TSMC

Wiele niewiadomych wokół tego nowego węzła produkcyjnego firmy TSMC (N2), który ma doczekać się produkcji seryjnej pod koniec 2025 roku nie jest przypadkiem. W rzeczywistości producent nie bez powodu nadal nie wyjawił, czego można się spodziewać po N2 pod względem mocy, wydajności i gęstości powierzchni/tranzystorów w porównaniu z N3.

Należy jednak pamiętać, że będzie to zupełnie nowy węzeł, więc można się spodziewać wymiernych korzyści w stosunku do jego poprzedników. Ten nowy proces produkcyjny będzie jednocześnie nadal opierał się na sprawdzonych skanerach do litografii w ekstremalnym ultrafiolecie (EUV) z aperturą 0,33. Względem konkurencji TSMC zostanie nieco z tyłu w myśl wykorzystania GAAFET ze względu na plany firmy Samsung (2023 rok i 3GAE) oraz Intel (2024 rok i 20A).

Sam fakt, że Intel postanowił sięgnąć po technologie TSMC mimo posiadania własnych fabryk i zdecydowanie odpowiednich możliwości przerobowych jasno świadczy o tym, że firma realizuje strategię IDM 2.0 (Integrated Device Manufacturer) i przestała „bać się” korzystać z konkurencyjnych możliwości.

Podczas gdy Apple wykorzysta technologie TSMC do produkcji własnych SoC do komptuerów i smartfonów, dzięki czemu znacząco zrekompensuje ogromne wydatki związane z produkcją, Intel ponoć wykorzysta 2N od TSMC do układów SoC oraz procesorów graficznych Lunar Lake.