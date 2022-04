Wydajność Radeona RX 6750 XT rozczarowuje w porównaniu z RX 6700 XT

Odświeżenie w świecie sprzętu komputerowego jest jak lifting samochodów. Najczęściej coś się zmienia, ale bez bezpośredniego porównania obu wersji trudno odczuć różnicę. Jednak zdarzają się i takie odświeżenia, które przynoszą ogromne zalety względem oryginału i wygląda na to, że do takich odświeżenie RX 6700 XT zdecydowanie się nie zalicza, co potwierdza wydajność Radeona RX 6750 XT.

Według najnowszego testu wydajność Radeona RX 6750 XT jest… rozczarowująca

O tym, że AMD ma zamiar odświeżyć swoje Radeony RX 6000, wiedzieliśmy tak naprawdę już pod koniec 2021 roku, ale dopiero w ostatnich tygodniach temat nabrał rumieńców. Wprawdzie nadal nie widzimy specjalnego sensu w odświeżaniu kart, kiedy już wkrótce na rynek zawita nowa generacja (Radeon RX 7000 z potencjalną premierą w IV kwartale 2022 roku), ale najwyraźniej AMD ma w tym cel… choć cała ta akcja może zakończyć się raczej pyrrusowym zwycięstwem, jeśli weźmiemy pod uwagę cały proces wprowadzania nowych kart na rynek.

To ma nastąpić już 10 maja i AMD Radeon RX 6750 XT będzie jedną z trzech kart graficznych, które pojawią się w odświeżonej rodzinie RDNA2. Co kluczowe, ta karta graficzna zachowa tę samą konfigurację rdzeni co jej poprzedniczka. Oznacza to, że będzie wyposażona w 40 jednostek obliczeniowych, które odpowiadają 2560 procesorom strumieniowym i 40 akceleratorów dla ray-tracingu.

Poza tym wspierająca PCIe 4.0 karta RX 6750 XT połączy ze wspomnianym rdzeniem Navi 22 XT 12 GB pamięci GDDR6 o taktowaniu 18 Gb/s na 192-bitowej magistrali, zapewniając przepustowość na poziomie 432-GB/s, którą wspomaga 96 MB pamięci podręcznej Infinity Cache. TBP wynosi z kolei zapewne ponad 230 watów ze względu na dwie najważniejsze zmiany względem RX 6700 – taktowanie GDDR6 oraz GPU. O ile zegar procesora graficznego jest tajemnicą, to wiemy, że taktowanie GDDR6 wzrośnie z 16 Gb/s, co podniesie przepustowość o 12,5%.

Teoretycznie powinno to zapewnić zauważalny wzrost wydajności, idący bardziej w okolice 10%, a nawet więcej niż kilku. W praktyce jednak według najnowszego testu przedpremierowego wydajność Radeona RX 6750 XT rozczarowuje i to bardzo, bo w GFXBench niepodającym żadnych szczegółów co do systemu czy taktowania GPU, to odświeżenie było o ledwie 2% wydajniejsze przy wykorzystaniu DirectX Api (366,5 vs 362,2 FPS). Pozostaje mieć nadzieje, że w grach sprawa będzie miała się lepiej.