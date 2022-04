Rekordowe podkręcenie pamięci GDDR6X w GeForce RTX 3090 Ti wyznaczyło nowy poziom przepustowości

Karta graficzna GeForce RTX 3090 Ti jest wyjątkowa w całej ofercie NVIDIA nawet pod kątem zastosowanych pamięci GDDR6X, których transfer wynosi nie 19,5, a 21 Gb/s. Micron pochwalił się zresztą niedawno, że rozpoczął masową produkcję tych kości pamięci o tak imponującej wydajności. Wiemy, że podstawowa specyfikacja przewiduje nawet 24 Gb/s układy, ale najwyraźniej już teraz podkręcenie pamięci GDDR6X w RTX 3090 Ti pozwala uzyskać takie wartości.

Podkręcenie pamięci GDDR6X w GeForce RTX 3090 Ti już teraz przewyższa zapowiadany poziom wydajności VRAM flagowca następnej generacji

Postawienie na nowe GDDR6X o transferze 21 Gb/s i dwukrotnie wyższej pojemności w GeForce RTX 3090 Ti było o tyle ważne, że z jednej strony wyeliminowało potrzebę stosowania kości z obu stron laminatu dla 24 GB pokładu VRAM, a dodatkowo zapewniło ogólną przepustowość na poziomie ponad 1 TB/s. W przyszłości poziom 24 Gb/s sprawi, że wyposażone w tak wydajne GDDR6X karty graficzne będą dobijać w rejony 1,2 TB/s, ale już teraz takie poziomy są dostępne.

Wygląda na to, że 21 Gb/s pamięci GDDR6X w GeForce RTX 3090 Ti naprawdę lubią podkręcanie, co zostało już potwierdzone we testach sprzed wielu dni. Testerzy byli w stanie regularnie podbijać ich taktowanie do 1500 MHz, co było równoznaczne z osiągnięciem transferów na poziomie 24 Gb/s, ale wcale nie są to graniczne wartości, co potwierdził serwis Tweaktown.

Ten w ramach swojej optymalizacji RTX 3090 Ti w wersji SUPRIM X od MSI do kopania kryptowalut zdołał uzyskać stabilne taktowanie GDDR6X na poziomie 1538 MHz (wzrost z 1313 MHz), co przekłada się na 24,6 Gb/s transferu. To z kolei jest równoznaczne z przepustowością rzędu 1181 GB/s (wzrost z 1,08 TB/s), co w praktyce może prezentować sobą wyższy poziom od tego, co będzie miał do zaoferowania flagowiec serii RTX 4000 na podstawowych ustawieniach. Ten bowiem (RTX 4090) ma doczekać się pamięci GDDR6X 24 Gb/s.