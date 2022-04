Jeszcze wydajniejsze i pojemniejsze GDDR6X od Microna. Ten standard zostanie z nami na długo

Pewne jest, że debiutujące jeszcze w tym roku karty graficzne nowej generacji od AMD i NVIDIA będą łączyć swoje nowoczesne procesory graficzne z pamięciami VRAM GDDR6X. Wprawdzie wielokrotnie słyszeliśmy już o domniemanym wsparciu nowej generacji GDDR, czyli GDDR7 w ramach tych rodzin, ale jeśli cokolwiek takiego będzie miało miejsce, poczekamy na to przynajmniej do początku 2024 roku, kiedy na rynku będą mogły debiutować odświeżone lub podkręcone modele. Następne lata upłyną nam jednak pod znakiem GDDR6X, więc możemy tylko się cieszyć z najnowszego ogłoszenia firmy Micron.

Micron zapowiedział seryjną produkcję GDDR6X 16 Gb i 21 Gb/s

Firma Micron pochwaliła się światu rozpoczęciem produkcji seryjnej nowej pamięci GDDR6X, która trafia już do kart graficznych GeForce RTX 3090 Ti, czyli obecnie najwydajniejszego modelu na rynku konsumenckim. Wiedzieliśmy o tym już wcześniej, ale teraz Micron oficjalnie zdradziło wszystkie szczegóły na temat tej pamięci.

Wiemy, że zamiast 8 Gb układów, teraz Micron jest w stanie produkować aż 16 Gb, co sprawia, że GeForce RTX 3090 Ti nie ma na tyle laminatu żadnego układu VRAM w przeciwieństwie do RTX 3090. To ułatwia ich chłodzenie, ale samo dwukrotne ulepszenie kości pod kątem pojemności nie było jedynym, co przygotował Micron bo GDDR6X w formie 16 Gb kości jest też o 15% wydajniejsze (gwarantując 21, a nie 19-Gb/s transfer). Dzięki temu RTX 3090 Ti stał się zresztą pierwszą konsumencką kartą z przepustowością GDDR na poziomie ponad 1 TB/s.

O ile obecnie Micron produkuje „tylko” GDDR6X o prędkości 21 Gb/s, to w przyszłości zwiększy szybkość transmisji aż do 24 Gb/s, co zapewni solidny wzrost wydajności w przypadku kart nowej generacji. Wszystko to przy ciągłym dbaniu o wysoką wydajność energetyczną, bo dzięki zastosowaniu technologii PAM4, Micron ponoć zdołał osiągnąć nieznany dotąd na rynku GDDR6 poziom stosunku wydajności do energooszczędności.