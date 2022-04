Pierwsze niezależne testy Intel Arc A350M już w sieci? Hit czy graficzna wpadka Intela?

Chociaż w Europie i USA na laptopy z kartami graficznymi Intela poczekamy aż do czerwca, to w Korei Południowej można już kupić Samsunga Galaxy Book2 Pro, który jest wyposażony w najsłabszą mobilną kartę graficzną Intela. Co więc pokazują te niezależne testy Intel Arc A350M?

Co pokazują pierwsze testy Intel Arc A350M?

Obecnie testy Intel Arc A350M nie są już tak wyjątkowe, jak jeszcze przed kilkoma dniami, kiedy to w sieci znalazł się pierwszy film, wchodzący w szczegóły zarówno Book2 Pro Samsunga, jak i samej karty graficznej Intela. Dzięki temu możemy mieć pewność, że wnioski wyciągnięte z pierwszego niezależnego testu nie były przekoloryzowane w żadną ze stron.

Zacznijmy od tego, że testowany Book2 Pro łączy 16 GB pamięci LPDDR5 z 12-rdzeniowym i 16-wątkowym procesorem Core i5-1240P oraz właśnie Arc A350M. To najsłabsza karta z wszystkich pięciu zapowiedzianych przez Intela modeli, wykorzystująca procesor graficzny ACM-G11 ograniczony ze 128 do 96 jednostek XVE w ramach 6 rdzeni Xe. To oznacza, że ma do zaoferowania łącznie sześć jednostek z myślą o ray-tracingu.

Jego podsystem pamięci obejmuje 4 GB GDDR6 na 64-bitowej magistrali, a jeśli idzie o zapotrzebowanie energetyczne, to poziom TDP wynosi 25-35 watów, a sam procesor graficzny jest ponoć taktowany zegarem rzędu 1150 MHz. Pamiętajcie jednak, że kwestie taktowania u Intela są inne względem tego, do czego przyzwyczaiła nas konkurencja.

Wnioski z testów? Recenzenci narzekają na niestety nadal spartaczone sterowniki graficzne i ogólny poziom optymalizacji, co powoduje zarówno problemy podczas instalacji, jak i artefakty oraz brak możliwości włączenia niektórych gier (np. Forza Horizon 5). Pod kątem samej wydajności Arc A350M o TDP na poziomie 30 watów jest wydajniejszy od GeForce MX450 (TDP: 25 W), ale słabszy od GTX 1650 (50 W) w 3DMark. Oba przewyższa obecnością jednostek z myślą o ray-tracingu.

Z kolei w grach w rozdzielczości Full HD karta graficzna Arc A350M rozkręca się do nawet 2200 MHz w bardziej wymagających grach, zapewniając płynność na poziomie ~25-35 FPS z srogimi spadkami w okolice 10 FPS, co tyczy się nawet Overwatcha. Mniej wymagające produkcje pokroju League of Legends pozwalają już na znacznie przyjemniejszą rozgrywkę, bo przy płynności średniej rzędu 114 klatek na sekundę. Czy to słaby wynik? Zależy, bo Intel zapowiadał tylko, że Arc A350M ma oferować dwukrotnie wyższą wydajność względem najmocniejszych iGPU w ofercie firmy.