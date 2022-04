Podkręcanie Intel Core i9-12900KS. Jakie zegary osiągnęli już overclockerzy?

Nowy flagowy procesor Intela jest przykładem obecnie najwydajniejszego CPU na rynku konsumenckim. Jako specjalnie wyselekcjonowane Core i9-12900K, wersje -KS są „najlepsze z najlepszych” pod względem jakości wykonania i dlatego mogą osiągać wyższe taktowania, co więc powinno przełożyć się również na rekordy OC. Ledwie kilka dni od premiery Intel Core i9-12900KS jest już podkręcany przez specjalistów i właśnie poznaliśmy wynik pracy jednego z nich.

Pierwsze podkręcanie Intel Core i9-12900KS ustawiło poprzeczkę wysoko, ale nie tak, jak i9-12900K

W Polsce Intel Core i9-12900KS kupicie już za 3600 złotych. Procesor wymaga więc wyłożenia o 600 złotych więcej względem Core i9-12900K, tylko i aż po to, aby zapewnić użytkownikowi wyższe taktowanie dokładnie tej samej konfiguracji rdzeni. Warto więc przypomnieć, że na papierze dwa rdzenie Performance o bazowym taktowaniu podbitym z 3,2 do 3,4 GHz będą dobijać nie do 5,2 GHz, a aż 5,5 GHz. Dodatkowo 8 rdzeni Efficent również będzie taktowanych wyższym zegarem, bo nie rzędu 2,4 i 3,9 GHz, a odpowiednio 2,5 i 4,0 GHz.

Od premiery przed ledwie kilkudziesięcioma godzinami ten nowy flagowy Intel Core zdobył szereg rekordów w swojej klasie, ale najbardziej interesuje nas to, co może zaoferować w połączeniu z ekstremalnymi formami chłodzenia. Ciekły azot pozwala overclockerom znacząco obniżyć temperaturę procesorów, co jest kluczowe przy zwiększaniu ich napięcia poza standardowe poziomy.

Jak zapewne wiecie – im wyższe napięcie, tym wyższe temperatury, ale też tym okazalsza możliwość podbijania zegarów, które są poniekąd skorelowane z napięciem. Do tej pory rekordowe OC procesora przypadło Intel Core i9-12900K, który został podkręcony przez Allena 'Splave’ Golibersucha do 7,6 GHz w konfiguracji wszystkich aktywnych rdzeni Performance i technologii Hyper-Threading.

Starszy rekord tańszego CPU jest wiec lepszy względem tego, co do tej pory udało się osiągnąć z wykorzystaniem Core i9-12900KS, bo na HWBot w chwili pisania tych słów znajdziemy najwyższy wynik 7450,62 MHz na koncie overclockera TSAIK, który wykorzystał płytę główną MEG Unify-X od MSI i dezaktywował nie tylko wszystkie rdzenie Efficent, ale też 7 rdzeni Performance. Jak na początek, to niezły wynik, ale czujemy, że w Core i9-12900KS drzemie znacznie większy potencjał.