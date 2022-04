Karty graficzne w 2021 roku. Rekordowe braki i podwyżki mimo równie rekordowych dostaw

Renesans rynku graficznego – tak możemy określić ostatnie tygodnie tego, co dzieje się w sklepach i magazynach. Liczba egzemplarzy rośnie, ceny zaczynają powoli spadać, a producenci ponoć nawet odgórnie obniżają ceny. To więc dobry czas na podsumowanie, jak w ogólnym rozrachunku wypadły karty graficzne w 2021 roku, na co odpowiedzi udziela raport firmy Graphic Speak.

Karty graficzne w 2021 roku – podsumowanie danych

Według niego cały rynek kart graficznych, obejmujący zarówno ofertę AMD, jak i NVIDIA, wyniósł 51,8 miliardów dolarów. Wszystko to przez rekordowe dostawy tej dekady, które wzrosły o całe 29,5% w skali roku i finalnie wyniosły ponad 50 milionów dostarczonych egzemplarzy, co sprawia, że w ubiegłym roku średnio nowe karty graficzne sprzedawały się po 1000$. To więc nie tak, że wspomniany duet sztucznie ograniczał podaż, aby zawyżyć ceny i zarabiać więcej na każdej sprzedaży, a wspominam o tym nie bez powodu. Do tej pory często można było usłyszeć w sieci takie głosy.

Niestety jednego nie można odmówić krytykom – AMD pokazało swoje złe oblicze w ciągu ostatnich 2 lat, całkowicie nie dbając o ograniczenia wydajności kopania swoich Radeonów RX. NVIDIA również nie jest bez winy, bo wprawdzie zadbała o sprzętowe ograniczenie LHR, ale z niewyjaśnionych przyczyn nie sprowadzało ono wydajności do 0%, a jedynie do połowy, ale i tak finalnie zostało pokonane. To sprawiło, że znaczna część z tych 50 mln kart graficznych trafiła w ręce… górników, którzy odpowiednio na nich zarabiali i pewnie nadal to robią.

Porównując liczbę dostarczonych kart graficznych w 2020 i 2021 roku, mamy więc do czynienia ze wzrostem z 42 do ponad 50 milionów egzemplarzy, a 2022 rok powinien powtórzyć te wzrosty, co przy niższym popycie, doprowadzi finalnie do obniżenia cen. Daleko będzie nam jednak do wyników z 1998 roku, kiedy na rynek trafiło łącznie 116 milionów kart graficznych, ale wtedy były to zupełnie inne czasy i ceny.

Warto też rzucić okiem na to, jak wypada porównanie konkurencji na rynku, które zdradza naprawdę wiele. Z danych wynika, że wspomniana sprzedaż kart graficznych w znaczącym stopniu przypadła firmie NVIDIA, która zdominowała rynek z udziałem 77,2%, pozostawiając pozostałą część konkurencji. AMD odrobiło jednak pracę domową, co widać po 35,7% wzroście dostaw kart w porównaniu kwartałów w 2020 i 2021 roku.